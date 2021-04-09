https://ria.ru/20210409/mars-1727626943.html

Российский космонавт рассказал, что мешает полетам на Марс

Российский космонавт рассказал, что мешает полетам на Марс

Вопрос о том, через сколько лет человек может оказаться на Марсе, довольно сложный, пока человечество не научилось бороться с трудностями, что предстоят в пути, РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T20:30

2021-04-09T20:30

2021-04-09T20:30

хочу стать космонавтом

земля

латинская америка

сергей ревин

марс

космос - риа наука

буэнос-айрес (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/102740/58/1027405868_56:0:1944:1062_1920x0_80_0_0_f0c21318dc071714e8aa4674d6267d61.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр – РИА Новости. Вопрос о том, через сколько лет человек может оказаться на Марсе, довольно сложный, пока человечество не научилось бороться с трудностями, что предстоят в пути, считает российский космонавт Сергей Ревин.В пятницу планетарий Буэнос-Айреса и Русский дом организовали телемост со Звездным городком. Ревин рассказал детям и взрослым из Аргентины и других стран Латинской Америки, что это такое – работать и жить в космосе. Мероприятие было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос."Пока вопрос сложный. Мы пока не научились защищаться от радиации", - сказал он, отвечая на вопрос, когда человек прилетит на Марс."Если мы летаем вокруг Земли на невысокой орбите, мы защищены радиационными поясами. А дальше уже нет такой защиты, какая есть у Земли, поэтому это большая проблема", - пояснил он."Возможно, ученые придумают, была озвучена идея менять максимально подверженные радиации критические органы человека на искусственные, но над этим предстоит много работать", - добавил космонавт.

https://ria.ru/20210407/mars-1727113637.html

земля

латинская америка

марс

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, латинская америка, сергей ревин, марс, космос - риа наука, буэнос-айрес (город)