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Российский космонавт рассказал, что мешает полетам на Марс
Российский космонавт рассказал, что мешает полетам на Марс
Вопрос о том, через сколько лет человек может оказаться на Марсе, довольно сложный, пока человечество не научилось бороться с трудностями, что предстоят в пути, РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:30
2021-04-09T20:30
2021-04-09T20:30
хочу стать космонавтом
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр – РИА Новости. Вопрос о том, через сколько лет человек может оказаться на Марсе, довольно сложный, пока человечество не научилось бороться с трудностями, что предстоят в пути, считает российский космонавт Сергей Ревин.В пятницу планетарий Буэнос-Айреса и Русский дом организовали телемост со Звездным городком. Ревин рассказал детям и взрослым из Аргентины и других стран Латинской Америки, что это такое – работать и жить в космосе. Мероприятие было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос."Пока вопрос сложный. Мы пока не научились защищаться от радиации", - сказал он, отвечая на вопрос, когда человек прилетит на Марс."Если мы летаем вокруг Земли на невысокой орбите, мы защищены радиационными поясами. А дальше уже нет такой защиты, какая есть у Земли, поэтому это большая проблема", - пояснил он."Возможно, ученые придумают, была озвучена идея менять максимально подверженные радиации критические органы человека на искусственные, но над этим предстоит много работать", - добавил космонавт.
https://ria.ru/20210407/mars-1727113637.html
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