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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210409/mars-1727626943.html
Российский космонавт рассказал, что мешает полетам на Марс
Российский космонавт рассказал, что мешает полетам на Марс
Вопрос о том, через сколько лет человек может оказаться на Марсе, довольно сложный, пока человечество не научилось бороться с трудностями, что предстоят в пути, РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:30
2021-04-09T20:30
хочу стать космонавтом
земля
латинская америка
сергей ревин
марс
космос - риа наука
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр – РИА Новости. Вопрос о том, через сколько лет человек может оказаться на Марсе, довольно сложный, пока человечество не научилось бороться с трудностями, что предстоят в пути, считает российский космонавт Сергей Ревин.В пятницу планетарий Буэнос-Айреса и Русский дом организовали телемост со Звездным городком. Ревин рассказал детям и взрослым из Аргентины и других стран Латинской Америки, что это такое – работать и жить в космосе. Мероприятие было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос."Пока вопрос сложный. Мы пока не научились защищаться от радиации", - сказал он, отвечая на вопрос, когда человек прилетит на Марс."Если мы летаем вокруг Земли на невысокой орбите, мы защищены радиационными поясами. А дальше уже нет такой защиты, какая есть у Земли, поэтому это большая проблема", - пояснил он."Возможно, ученые придумают, была озвучена идея менять максимально подверженные радиации критические органы человека на искусственные, но над этим предстоит много работать", - добавил космонавт.
https://ria.ru/20210407/mars-1727113637.html
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земля, латинская америка, сергей ревин, марс, космос - риа наука, буэнос-айрес (город)

Российский космонавт рассказал, что мешает полетам на Марс

20:30 09.04.2021
 
© Fotolia / StrakyВид на Марс и Землю, открытый космос
Вид на Марс и Землю, открытый космос - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Fotolia / Straky
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр – РИА Новости. Вопрос о том, через сколько лет человек может оказаться на Марсе, довольно сложный, пока человечество не научилось бороться с трудностями, что предстоят в пути, считает российский космонавт Сергей Ревин.
В пятницу планетарий Буэнос-Айреса и Русский дом организовали телемост со Звездным городком. Ревин рассказал детям и взрослым из Аргентины и других стран Латинской Америки, что это такое – работать и жить в космосе. Мероприятие было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.
"Пока вопрос сложный. Мы пока не научились защищаться от радиации", - сказал он, отвечая на вопрос, когда человек прилетит на Марс.
"Если мы летаем вокруг Земли на невысокой орбите, мы защищены радиационными поясами. А дальше уже нет такой защиты, какая есть у Земли, поэтому это большая проблема", - пояснил он.
"Возможно, ученые придумают, была озвучена идея менять максимально подверженные радиации критические органы человека на искусственные, но над этим предстоит много работать", - добавил космонавт.
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Хочу стать космонавтомЗемляЛатинская АмерикаСергей РевинМарсКосмос - РИА НаукаБуэнос-Айрес (город)
 
 
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