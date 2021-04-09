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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210409/manizha-1727504276.html
Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
Британские букмекерские конторы принимают ставки на победу участников в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", оценивая шансы на победу... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:06
2021-04-09T12:06
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
новости культуры
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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские букмекерские конторы принимают ставки на победу участников в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", оценивая шансы на победу российской певицы Манижи в 2,27%, в лидерах Мальта, Франция и Швейцария, свидетельствуют данные тотализаторов.По оценкам букмекеров, шансы на победу Манижи составляют 2,27%. Певица, которая представляет на конкурсе песню Russian Woman, может претендовать на 15-е место. При этом несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница может занять 14-е место.Произошли перестановки и среди тройки лидеров: на второе место поднялась участница из Франции Барбара Прави с песней Voilà, сместив конкурсанта из Швейцарии на третье место. Лидером букмекеров и зрительских симпатий остается 19-летняя Дестини Чукуньере из Мальты с песней Je Me Casse, шансы на ее победу оцениваются в 17%.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, новости культуры

Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении

12:06 09.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские букмекерские конторы принимают ставки на победу участников в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", оценивая шансы на победу российской певицы Манижи в 2,27%, в лидерах Мальта, Франция и Швейцария, свидетельствуют данные тотализаторов.
По оценкам букмекеров, шансы на победу Манижи составляют 2,27%. Певица, которая представляет на конкурсе песню Russian Woman, может претендовать на 15-е место. При этом несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница может занять 14-е место.
Произошли перестановки и среди тройки лидеров: на второе место поднялась участница из Франции Барбара Прави с песней Voilà, сместив конкурсанта из Швейцарии на третье место. Лидером букмекеров и зрительских симпатий остается 19-летняя Дестини Чукуньере из Мальты с песней Je Me Casse, шансы на ее победу оцениваются в 17%.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 14:24Культура
СМИ: СК начал проверку песни Манижи для Евровидения
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияНовости культуры
 
 
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