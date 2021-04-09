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Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами
Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами
Пользователь TikTok, утверждающий, что он работает в McDonald's, опубликовал видеозаписи намеренной порчи заказов клиентов. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:28
2021-04-09T07:28
2021-04-09T11:33
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователь TikTok, утверждающий, что он работает в McDonald's, опубликовал видеозаписи намеренной порчи заказов клиентов.В одном из особенно популярных роликов он кладет в бургер надкушенную котлету, заворачивает и отсылает ее в направлении торгового зала. "Мы немного проголодались" — поясняет подпись.В другом видео в бургер положили очень маленький кусок котлеты вместо целой.Остальные ролики тиктокера связаны с избыточным добавлением в бургеры соленых огурцов или соуса.Как сообщает DailyMail, представитель McDonald's в Великобритании заявил, что видео относятся к ресторанам в США. В американском офисе компании подчеркнули, что активно расследуют этот инцидент.
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tiktok, макдоналдс, великобритания, сша, общество, в мире