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Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами
Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами
Пользователь TikTok, утверждающий, что он работает в McDonald's, опубликовал видеозаписи намеренной порчи заказов клиентов. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:28
2021-04-09T11:33
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователь TikTok, утверждающий, что он работает в McDonald's, опубликовал видеозаписи намеренной порчи заказов клиентов.В одном из особенно популярных роликов он кладет в бургер надкушенную котлету, заворачивает и отсылает ее в направлении торгового зала. "Мы немного проголодались" — поясняет подпись.В другом видео в бургер положили очень маленький кусок котлеты вместо целой.Остальные ролики тиктокера связаны с избыточным добавлением в бургеры соленых огурцов или соуса.Как сообщает DailyMail, представитель McDonald's в Великобритании заявил, что видео относятся к ресторанам в США. В американском офисе компании подчеркнули, что активно расследуют этот инцидент.
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tiktok, макдоналдс, великобритания, сша, общество, в мире

Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами

07:28 09.04.2021 (обновлено: 11:33 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Петр ЧерновРесторан быстрого питания McDonald’s
Ресторан быстрого питания McDonald’s - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователь TikTok, утверждающий, что он работает в McDonald's, опубликовал видеозаписи намеренной порчи заказов клиентов.
В одном из особенно популярных роликов он кладет в бургер надкушенную котлету, заворачивает и отсылает ее в направлении торгового зала.
"Мы немного проголодались" — поясняет подпись.
 
В другом видео в бургер положили очень маленький кусок котлеты вместо целой.
Остальные ролики тиктокера связаны с избыточным добавлением в бургеры соленых огурцов или соуса.
Как сообщает DailyMail, представитель McDonald's в Великобритании заявил, что видео относятся к ресторанам в США. В американском офисе компании подчеркнули, что активно расследуют этот инцидент.
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