https://ria.ru/20210409/makdonalds-1727465860.html

Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами

Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами

Пользователь TikTok, утверждающий, что он работает в McDonald's, опубликовал видеозаписи намеренной порчи заказов клиентов. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T07:28

2021-04-09T07:28

2021-04-09T11:33

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователь TikTok, утверждающий, что он работает в McDonald's, опубликовал видеозаписи намеренной порчи заказов клиентов.В одном из особенно популярных роликов он кладет в бургер надкушенную котлету, заворачивает и отсылает ее в направлении торгового зала. "Мы немного проголодались" — поясняет подпись.В другом видео в бургер положили очень маленький кусок котлеты вместо целой.Остальные ролики тиктокера связаны с избыточным добавлением в бургеры соленых огурцов или соуса.Как сообщает DailyMail, представитель McDonald's в Великобритании заявил, что видео относятся к ресторанам в США. В американском офисе компании подчеркнули, что активно расследуют этот инцидент.

https://ria.ru/20200826/eda-1576313564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, макдоналдс, великобритания, сша, общество, в мире