https://ria.ru/20210409/makaka-1727493767.html

Neuralink показала макаку, управляющую джойстиком силой мысли

Neuralink показала макаку, управляющую джойстиком силой мысли

Американская компания Neuralink, к созданию которой приложил руку миллиардер Илон Маск, показала, как научила играть чипированную макаку в ментальный пинг-понг. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:06

2021-04-09T11:06

2021-04-09T12:43

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американская компания Neuralink, к созданию которой приложил руку миллиардер Илон Маск, показала, как научила играть чипированную макаку в ментальный пинг-понг."Это Пейджер, он девятилетняя макака, которой вживили (чип. — Прим. ред.) Neuralink в обе части мозга около шести недель назад. <...> Он научился взаимодействовать с компьютером за вкусный банановый смузи, поступающий через трубочку", — объясняет закадровый голос.Взаимодействовать с Neuralink — "весьма просто", для этого необходимо подключить его к IPhone."Как если бы вы подключали IPhone к bluetooth-колонке", — говорится в видео.Neuralink включает более двух тысяч электродов, имплантированных в двигательную кору макаки."Нейроны в этой области мозга регулируют свою деятельность на основании запланированных движений лап. Например, одни могут проявить активность, когда он двигает лапой вверх, другие — когда он двигает ею вправо. Записывая (показатели. — Прим. ред.) многих нейронов и передавая их активность расшифровывающему алгоритму, мы можем предсказывать действия, которые Пейджер намеревается осуществить, в реальном времени", — объясняют за кадром.Пока Пейдж двигает джойстиком, тысячи нейронов передаются компьютеру и исследователи математически воссоздают отношения между "паттернами нейронной активности" и тем, какое движение джойстика они вызывают.Всего через несколько минут такой калибровки исследователи могут использовать данные дешифровальщика, чтобы научить Пейджера двигать курсором, но уже не при помощи джойстика. Макака продолжает двигать отключенным от компьютера джойстиком в силу привычки, но при этом контролирует курсор "исключительно с помощью расшифрованной нейронной активности"."Одна из вещей, которые Neuralink позволяет делать Пейджеру, — играть в его любимую видеоигру Pong (теннисная аркадная видеоигра. — Прим. ред). Чтобы контролировать "ракетку" в правом углу экрана, Пейджер просто думает о том, чтобы сдвинуть свою лапу вверх или вниз. Мы полностью убрали джойстик. <...> Как видите, Пейджер невероятно хорош в игре в ментальный Pong", — хвастаются разработчики.Разработчики объясняют, что цель эксперимента — позволить парализованным людям использовать компьютер или телефон исключительно с помощью активности нейронов.Ранее изобретатель-миллиардер Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.

https://ria.ru/20210409/biokhaking-1727465366.html

https://ria.ru/20210408/svadba-1604355641.html

https://ria.ru/20210407/genom-1727240403.html

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Эксперимент Илона Маска: обезьяна играет в видеоигры силой мысли Маск, как и обещал, показал видео того, как обезьяна с вживленным в мозг чипом играет в видеоигры силой мысли. Сначала макака играла джойстиком, а компьютер запоминал, какие сигналы его мозга отвечают каким движениям руки. После этого джойстик отключили, а потом убрали совсем - обезьяна продолжала играть как ни в чем не бывало. Специалисты надеются, что эта технология поможет людям с параличом - достаточно будет представлять какое-то действие. Вживленный обезьяне чип Neuralink включает более 2 тыс электродов, имплантированных в кору. 2021-04-09T11:06 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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