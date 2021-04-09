https://ria.ru/20210409/lukashenko-1727501679.html
Лукашенко призвал встроить различные соцгруппы в конструктивный диалог
Лукашенко призвал встроить различные соцгруппы в конструктивный диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам продумать, как встроить в стране различные социальные группы в конструктивный диалог. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:50
2021-04-09T11:50
2021-04-09T11:55
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам продумать, как встроить в стране различные социальные группы в конструктивный диалог.Как передает в пятницу Sputnik Беларусь, президент принимает участие в совещании по вопросам деятельности в стране политических партий. В числе участников мероприятия - руководители парламента, администрации президента, госсекретарь Совета безопасности, министр юстиции.Лукашенко напомнил, что на прошедшем в феврале Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон "О политических партиях" - правовую основу, которую государство закладывает в процессы партийного строительства.По его словам, предшествовавшие Всебелорусскому народному собранию региональные диалоговые площадки показали, что белорусы готовы шире и активнее участвовать в решении разных вопросов. "Причем не только местного уровня, хотя человека волнует прежде всего то, что происходит в его доме, дворе, квартале. Мы чувствуем этот запрос", - сказал Лукашенко.Он отметил, что кто-то, возможно, упрекнет, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий."Но и запроса на них у общества не было. Он и сейчас не выражен. Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать", - заметил белорусский президент.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, в мире
МИНСК, 9 апр – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поручил чиновникам продумать, как встроить в стране различные социальные группы в конструктивный диалог.
Как передает в пятницу Sputnik Беларусь
, президент принимает участие в совещании по вопросам деятельности в стране политических партий. В числе участников мероприятия - руководители парламента, администрации президента, госсекретарь Совета безопасности, министр юстиции.
Лукашенко напомнил, что на прошедшем в феврале Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон "О политических партиях" - правовую основу, которую государство закладывает в процессы партийного строительства.
"Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных групп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политических процессов", - приводит агентство слова Лукашенко.
По его словам, предшествовавшие Всебелорусскому народному собранию региональные диалоговые площадки показали, что белорусы готовы шире и активнее участвовать в решении разных вопросов. "Причем не только местного уровня, хотя человека волнует прежде всего то, что происходит в его доме, дворе, квартале. Мы чувствуем этот запрос", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что кто-то, возможно, упрекнет, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий.
"Но и запроса на них у общества не было. Он и сейчас не выражен. Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать", - заметил белорусский президент.
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