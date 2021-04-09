Лукашенко призвал не допускать получателей зарубежных грантов к госпостам
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди, принявшие гранты и деньги от зарубежных фондов, не должны заниматься в стране политикой и претендовать на государственные посты.
"Каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий. Его слова приводит издание Sputnik Беларусь.
По мнению главы государства, как и во всех развитых демократиях, в Белоруссии политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. Он заметил, что в принципе такая норма предусмотрена действующим законодательством, но акцентировал внимание на необходимости соблюдения этого требования.
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