https://ria.ru/20210409/lukashenko-1727499075.html

Лукашенко призвал не допускать получателей зарубежных грантов к госпостам

Лукашенко призвал не допускать получателей зарубежных грантов к госпостам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди, принявшие гранты и деньги от зарубежных фондов, не должны заниматься в стране политикой и... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:35

2021-04-09T11:35

2021-04-09T11:35

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди, принявшие гранты и деньги от зарубежных фондов, не должны заниматься в стране политикой и претендовать на государственные посты."Каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий. Его слова приводит издание Sputnik Беларусь.По мнению главы государства, как и во всех развитых демократиях, в Белоруссии политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. Он заметил, что в принципе такая норма предусмотрена действующим законодательством, но акцентировал внимание на необходимости соблюдения этого требования.

https://ria.ru/20210405/tikhanovskaya-1604339245.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире