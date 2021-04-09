https://ria.ru/20210409/lokdaun-1727580686.html

Премьер Украины ответил на предложение Кличко ввести тотальный локдаун

Премьер Украины ответил на предложение Кличко ввести тотальный локдаун

Премьер Украины Денис Шмыгаль в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко ввести в стране локдаун из-за коронавируса COVID-19 заявил, что такой необходимости... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:31

2021-04-09T16:31

2021-04-09T17:03

денис шмыгаль

здоровье - общество

владимир зеленский

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

виталий кличко

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604251572_0:0:2658:1495_1920x0_80_0_0_3d2da8ee0b4fcbf79ec4d9ce74dfca9c.jpg

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко ввести в стране локдаун из-за коронавируса COVID-19 заявил, что такой необходимости пока нет, адаптивный карантин работает.Ранее в пятницу Кличко призвал украинское правительство ввести общенациональный локдаун из-за коронавируса и ограничить передвижения транспорта между регионами."Сегодня в большинстве регионов Украины мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19... в некоторых регионах после введения государственной комиссией по ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением коронавируса выровнялась. Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - написал Шмыгаль в Telegram.Премьер заявил, что городские власти должны сосредоточиться на контроле по выполнению правил карантина в Киеве, чтобы город быстро вышел из "красной" зоны. Он отметил, что правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти и готово к сотрудничеству, если это не политический пиар."Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - написал премьер.В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская, Запорожская и Хмельницкая области.

https://ria.ru/20210408/lokdaun-1727417258.html

https://ria.ru/20210405/kiev-1604341899.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, здоровье - общество, владимир зеленский, коронавирус covid-19, коронавирусы, виталий кличко, киев, украина, в мире