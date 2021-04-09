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Данные 500 миллионов пользователей LinkedIn выставили на продажу
Данные 500 миллионов пользователей LinkedIn выставили на продажу
Хакеры выставили на продажу данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn, компания сообщила, что утечки не было, а выставленные данные были в публичном... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:08
2021-04-09T13:33
linkedin
технологии
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Хакеры выставили на продажу данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn, компания сообщила, что утечки не было, а выставленные данные были в публичном доступе.В четверг профильный сайт CyberNews выявил предложение о продаже данных на хакерском сайте. Выставленный на продажу архив включал пользовательский ID, имена, почтовые адреса, телефонные номера и ссылки на страницы в других соцсетях. Информация продавалась на аукционе "за четырехзначную сумму", предположительно, за биткоины.В компании сообщили, что утечки не было, злоумышленники воспользовались информацией, которая была в публичном доступе."Мы изучили предполагаемые данные LinkedIn, которые были размещены для продажи, и пришли к выводу, что это — совокупность данных, взятых с ряда веб-сайтов и у компаний. Они действительно включают общедоступные данные профилей пользователей, которые, похоже, были взяты путем скрейпинга (нелегальный сбор. — Прим. ред.) с LinkedIn. Это не было утечкой данных LinkedIn &lt;...&gt;", — заявили в компании.Заявленное число пользователей сайта составляет около 740 миллионов, таким образом, информация о более чем половине клиентов могла оказаться на сайте хакеров.Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего в Сети оказались данные почти десяти миллионов пользователей из России — полные имена, локация, дата рождения и другие сведения. В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему".
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linkedin, технологии, общество

Данные 500 миллионов пользователей LinkedIn выставили на продажу

13:08 09.04.2021 (обновлено: 13:33 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Хакеры выставили на продажу данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn, компания сообщила, что утечки не было, а выставленные данные были в публичном доступе.
В четверг профильный сайт CyberNews выявил предложение о продаже данных на хакерском сайте. Выставленный на продажу архив включал пользовательский ID, имена, почтовые адреса, телефонные номера и ссылки на страницы в других соцсетях. Информация продавалась на аукционе "за четырехзначную сумму", предположительно, за биткоины.
В компании сообщили, что утечки не было, злоумышленники воспользовались информацией, которая была в публичном доступе.
"Мы изучили предполагаемые данные LinkedIn, которые были размещены для продажи, и пришли к выводу, что это — совокупность данных, взятых с ряда веб-сайтов и у компаний. Они действительно включают общедоступные данные профилей пользователей, которые, похоже, были взяты путем скрейпинга (нелегальный сбор. — Прим. ред.) с LinkedIn. Это не было утечкой данных LinkedIn <...>", — заявили в компании.
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Заявленное число пользователей сайта составляет около 740 миллионов, таким образом, информация о более чем половине клиентов могла оказаться на сайте хакеров.
Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего в Сети оказались данные почти десяти миллионов пользователей из России — полные имена, локация, дата рождения и другие сведения. В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему".
 
LinkedInТехнологииОбщество
 
 
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