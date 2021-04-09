https://ria.ru/20210409/lift-1727576060.html

В больнице Читы рухнул лифт с десятью пассажирами

В больнице Читы рухнул лифт с десятью пассажирами

Лифт с пассажирами рухнул с высоты второго этажа в городской больнице №1 в Чите, погибших нет, медики осматривают пострадавших, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:20

2021-04-09T16:20

2021-04-09T16:28

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Лифт с пассажирами рухнул с высоты второго этажа в городской больнице №1 в Чите, погибших нет, медики осматривают пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Забайкалья."Лифт рухнул с высоты второго этажа. Все живы, проходят обследование. Несколько пассажиров пожаловались на боли в спине, их сейчас осматривают врачи. На место выехала глава минздрава региона", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в лифте находились 10 человек, в том числе медработник."Все они обследованы. Восемь пациентов от предложенной госпитализации отказались, у врачей их состояние опасений не вызывает. Сейчас уточняется диагноз еще по двум пациентам, которые направлены на КТ-исследования", - пояснила она.В министерстве добавили, что, по предварительной версии, причиной инцидента стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска, прошел сертификацию.Приказом главного врача больницы начато служебное расследование по данному факту, также проверку проведет минздрав.Позже главный врач больницы Федор Чепцов сообщил, что из девяти пострадавших пациентов семь уже покинули стационар после обследования, у них нет жалоб, у врачей их состояние опасений не вызывает. Два пациента обследованы и возвращены на лечение.В СК региона по факту падения лифта начата проверка, сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20210310/pogrom-1600550667.html

https://ria.ru/20210113/lift-1592832992.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия