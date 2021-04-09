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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210409/lezhe-1727361986.html
В Кремле открывается выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина
В Кремле открывается выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина
В Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается выставка "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:57
2021-04-09T08:57
что посмотреть
куда сходить
музеи
день космонавтики
казимир малевич
культура
новости культуры
выставки
василий кандинский
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается выставка "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", сообщили РИА Новости в пресс-службе Музеев Московского Кремля. Экспозиция посвящена 60-летию первого полета в космос.В Музеях Московского Кремля отмечают, что художница, ученица Казимира Малевича обратилась к супрематизму после того, как 12 апреля 1961 года корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос – впервые в мировой истории с человеком на борту. Им был советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. "Его подвиг вызвал у Нади "космический" шок – в свершившемся чуде она усматривала исполнение пророчества и мечты Казимира Малевича, который еще в начале XX столетия писал: "в человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение “отрыва от шара земли", — подчеркивают в пресс-службе. В экспозиции — 37 уникальных предметов: брошей, колец и часов. На выставке "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже" эта коллекция будет представлена полностью впервые. Помимо ювелирных изделий, в экспозицию также входят портрет Нади Леже, написанный Фернаном Леже, четыре графические "Супрематические композиции" из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и рисунок Пабло Пикассо из коллекции мецената Михаила Карисалова. На нем Юрий Гагарин изображен в виде воспаряющего голубя.Выставка пройдет с 9 апреля по 1 сентября 2021 года.
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В Кремле открывается выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина

08:57 09.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляБрошь Lune. Надя Леже. Франция, 1970
Брошь Lune. Надя Леже. Франция, 1970 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается выставка "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", сообщили РИА Новости в пресс-службе Музеев Московского Кремля.
Экспозиция посвящена 60-летию первого полета в космос.

"Проект Музеев Московского Кремля продемонстрирует одну из граней яркого таланта Нади Леже, воплотившегося в ювелирном искусстве: в создании коллекции драгоценных украшений, выполненных в супрематическом стиле", — говорится в сообщении.

В Музеях Московского Кремля отмечают, что художница, ученица Казимира Малевича обратилась к супрематизму после того, как 12 апреля 1961 года корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос – впервые в мировой истории с человеком на борту. Им был советский летчик-космонавт Юрий Гагарин.
"Его подвиг вызвал у Нади "космический" шок – в свершившемся чуде она усматривала исполнение пророчества и мечты Казимира Малевича, который еще в начале XX столетия писал: "в человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение “отрыва от шара земли", — подчеркивают в пресс-службе.
В экспозиции — 37 уникальных предметов: брошей, колец и часов.
"На сегодняшний день это единственная известная коллекция скульптурных ювелирных композиций, созданная прославленным художником в честь знаменательного события – открытия космической эры", — отмечают в Музеях Московского Кремля.
На выставке "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже" эта коллекция будет представлена полностью впервые.
Помимо ювелирных изделий, в экспозицию также входят портрет Нади Леже, написанный Фернаном Леже, четыре графические "Супрематические композиции" из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и рисунок Пабло Пикассо из коллекции мецената Михаила Карисалова. На нем Юрий Гагарин изображен в виде воспаряющего голубя.
Выставка пройдет с 9 апреля по 1 сентября 2021 года.
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Культурачто посмотретькуда сходитьМузеиДень космонавтикиКазимир МалевичНовости культурыВыставкиВасилий КандинскийГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаПабло ПикассоЮрий Гагарин (космонавт)Москва
 
 
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