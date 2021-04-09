https://ria.ru/20210409/lezhe-1727361986.html

В Кремле открывается выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина

В Кремле открывается выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина

В Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается выставка "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:57

2021-04-09T08:57

2021-04-09T08:57

что посмотреть

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается выставка "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", сообщили РИА Новости в пресс-службе Музеев Московского Кремля. Экспозиция посвящена 60-летию первого полета в космос.В Музеях Московского Кремля отмечают, что художница, ученица Казимира Малевича обратилась к супрематизму после того, как 12 апреля 1961 года корабль-спутник "Восток" был выведен в открытый космос – впервые в мировой истории с человеком на борту. Им был советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. "Его подвиг вызвал у Нади "космический" шок – в свершившемся чуде она усматривала исполнение пророчества и мечты Казимира Малевича, который еще в начале XX столетия писал: "в человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение “отрыва от шара земли", — подчеркивают в пресс-службе. В экспозиции — 37 уникальных предметов: брошей, колец и часов. На выставке "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже" эта коллекция будет представлена полностью впервые. Помимо ювелирных изделий, в экспозицию также входят портрет Нади Леже, написанный Фернаном Леже, четыре графические "Супрематические композиции" из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и рисунок Пабло Пикассо из коллекции мецената Михаила Карисалова. На нем Юрий Гагарин изображен в виде воспаряющего голубя.Выставка пройдет с 9 апреля по 1 сентября 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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