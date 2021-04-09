https://ria.ru/20210409/lastochka-1727561854.html

РЖД анонсировали запуск "Ласточки" между Москвой и Минском

РЖД анонсировали запуск "Ласточки" между Москвой и Минском

Холдинг РЖД с 30 апреля запускает скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщила компания. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:25

2021-04-09T15:25

2021-04-09T17:35

ржд

москва

минск

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Холдинг РЖД с 30 апреля запускает скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщила компания."С 30 апреля холдинг "РЖД" назначит две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). "Ласточки" сообщением Москва – Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", - говорится в сообщении.Так, поезда будут отправляться в 6.20 и прибывать в 13.10, а также в 16.00 и прибывать в 22.55. Таким образом, время в пути составит около 7 часов. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время."На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом", - отметается в сообщении.Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.РЖД напоминают, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.Всем гражданам РФ старше 6 лет для въезда на территорию Белоруссии требуется наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Лица, прибывающие в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за 3 дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

https://ria.ru/20210409/perevozki-1727479249.html

https://ria.ru/20210409/belorussiya-1727483956.html

москва

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, москва, минск