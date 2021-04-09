Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/lastochka-1727561854.html
РЖД анонсировали запуск "Ласточки" между Москвой и Минском
РЖД анонсировали запуск "Ласточки" между Москвой и Минском
Холдинг РЖД с 30 апреля запускает скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщила компания. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:25
2021-04-09T17:35
ржд
москва
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571729796_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_02cbf657582a1568cbdd00be66d1fbdd.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Холдинг РЖД с 30 апреля запускает скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщила компания."С 30 апреля холдинг "РЖД" назначит две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). "Ласточки" сообщением Москва – Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", - говорится в сообщении.Так, поезда будут отправляться в 6.20 и прибывать в 13.10, а также в 16.00 и прибывать в 22.55. Таким образом, время в пути составит около 7 часов. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время."На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом", - отметается в сообщении.Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.РЖД напоминают, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.Всем гражданам РФ старше 6 лет для въезда на территорию Белоруссии требуется наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Лица, прибывающие в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за 3 дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.
https://ria.ru/20210409/perevozki-1727479249.html
https://ria.ru/20210409/belorussiya-1727483956.html
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571729796_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_ec31b9d3a85e28ae700bee161f4efe6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ржд, москва, минск

РЖД анонсировали запуск "Ласточки" между Москвой и Минском

15:25 09.04.2021 (обновлено: 17:35 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра
Электричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Холдинг РЖД с 30 апреля запускает скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщила компания.
"С 30 апреля холдинг "РЖД" назначит две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). "Ласточки" сообщением Москва – Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", - говорится в сообщении.
Так, поезда будут отправляться в 6.20 и прибывать в 13.10, а также в 16.00 и прибывать в 22.55. Таким образом, время в пути составит около 7 часов. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.
"На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом", - отметается в сообщении.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 10:31
РЖД рассказали о вариантах перевозки грузов вдвое быстрее Суэцкого канала
Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
РЖД напоминают, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.
Всем гражданам РФ старше 6 лет для въезда на территорию Белоруссии требуется наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Лица, прибывающие в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за 3 дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.
Поезд международных линий на ЖД вокале Минска - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 10:31
Белоруссия расширит сообщение с Россией
 
РЖДМоскваМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
Лента новостейМолния