https://ria.ru/20210409/krym-1727508182.html
Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква отверг возможность депортации россиян в случае "возвращения" Крыма в состав Украины. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:23
2021-04-09T12:23
2021-04-09T12:23
россия
алексей резников
роман чегринец
республика крым
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bd3108afccc9e153c8f8f1c3eb104ac.jpg
КИЕВ, 9 апр - РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква отверг возможность депортации россиян в случае "возвращения" Крыма в состав Украины.Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан РФ, переехавших на полуостров с материковой части России. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что заявление Резникова продиктовано истерикой, так как никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет."Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя", - заявил Жовква в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
https://ria.ru/20210408/krym-1727313117.html
россия
республика крым
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6b7639ea49d594abcc7dc8be2eeb322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей резников, роман чегринец, республика крым, киев, украина, в мире