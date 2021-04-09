Бывший министр экономики предрек Украине кризис из-за обнищания населения
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис из-за обнищания населения.
Суслов занимал пост министра экономики с 1997 по 1998 годы.
"Нас ждет социальное расслоение дальнейшее. У нас 90% населения, как мы скоро увидим, будет за чертой бедности, и у нас будет 10% достаточно богатых людей. Но такие общества неустойчивы. Нас ждет серьезный социально-политический кризис", - заявил Суслов в пятницу в эфире телеканала "Перший незалежний" ("Первый независимый") на YouTube.
Ранее в марте социологическая служба центра Разумкова провела опрос во всех областях Украины и опубликовала результаты, согласно которым почти 70% населения считают, что события в их стране развиваются в неправильном направлении, а экономическую ситуацию оценивают негативно. При этом более 50% респондентов считают, что экономическое положение Украины в ближайшее время не изменится.
Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Госбюджет-2021 предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (88 долларов) для работоспособных граждан. Ранее он составлял 2189 гривен (78 долларов). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тысячи гривен (около 232 долларов).