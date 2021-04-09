https://ria.ru/20210409/krasnodar-1727587791.html

В Краснодаре арестовали подростка, ударившего женщину битой по голове

В Краснодаре арестовали подростка, ударившего женщину битой по голове

Подросток, который ударил девушку битой по голове на одной из улиц в Краснодаре, арестован, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:57

2021-04-09T16:57

2021-04-09T16:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодар

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подросток, который ударил девушку битой по голове на одной из улиц в Краснодаре, арестован, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и, предположительно, делает им замечание, после чего один из них наносит ей удар по голове предметом, похожим на бейсбольную биту. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной.Полиция начала проверку и составила протокол за распитие алкоголя в общественном месте. Также в УМВД по Краснодару сообщали, что сейчас рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.Согласно данным следствия, инцидент произошел в одном из дворов на улице Заполярной в Краснодаре, проходившая мимо женщина сделала замечание несовершеннолетнему, распивавшему спиртное, "после чего он имеющейся при себе битой ударил женщину по голове".Как сообщает СК, в ходе допроса подросток дал признательные показания и рассказал подробности инцидента."Подростку предъявлено обвинение в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) и сегодня по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи изучат условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20210226/sud-1599033402.html

россия

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подросток ударил женщину битой по голове В Краснодаре на улице Заполярная женщина выгуливала собаку, когда увидела, что подростки ломают беседку и скамейку. Сделала замечание, в ответ на которое к ней подходит 16-летний подросток в черной балаклаве и бьет битой по голове. 2021-04-09T16:57 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, происшествия