https://ria.ru/20210409/kovid-1727412291.html

"По сорок смертей в день". Киев пошел на отчаянные меры

"По сорок смертей в день". Киев пошел на отчаянные меры

На Украине резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Каждый день — более десяти тысяч новых случаев, хотя первую волну пандемии страна прошла относительно... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:00

2021-04-09T08:00

2021-04-09T07:56

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

telegram (приложение)

виктор медведчук

astrazeneca

воз

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На Украине резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Каждый день — более десяти тысяч новых случаев, хотя первую волну пандемии страна прошла относительно спокойно. В Киеве ситуация критическая. Больницы не справляются с потоком пациентов, вакцинация идет медленно. Городские власти ввели строгий локдаун. Но российский препарат по-прежнему под запретом. В метро по пропускам"Смертность — до сорока человек в сутки. Люди не слышат призывов сидеть дома и носить маски. Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей в день и коллапс медицины!" — обратился мэр Киева Виталий Кличко к жителям украинской столицы. С начала марта Telegram-канал градоначальника напоминает военные сводки. Кличко регулярно рапортует о ситуации с пандемией в Киеве и бьет тревогу: "Надо спасать здоровье и жизни людей!" За весь период пандемии в больницах не было столько заразившихся. Особенно много тех, кто в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке. Строгие ограничения столичные власти вводили постепенно. В марте закрыли кафе и рестораны, еду продавали на вынос. Школьников и студентов отправили на удаленку. А про кинотеатры, музеи, торговые центры и фитнес-клубы все уже давно позабыли. Но коронавирус не отступает. С пятого апреля в Киеве локдаун. Метро и автобусы — по пропускам. Их выдает столичная мэрия, но с оговоркой: "в приоритете сотрудники критически важной инфраструктуры". То есть врачи, спасатели, военные, сотрудники коммунальной, транспортной и торговой сфер. "Вот только мэрия не успела оформить пропуска по всем запросам, и возле входов на некоторые станции образовались очереди. Таксисты взвинтили цены в три-четыре раза! На дорогах пробки", — рассказывает житель украинской столицы Алексей Маляр. "Такого еще не было. Город тотально перешел в режим онлайн. Транспорт — по цифровым пропускам, торговля — через интернет. И все бы хорошо, но с наплывом пользователей интернет-сети не справляются. Власти не предусмотрели последствия. Единственное доступное развлечение — поход в магазин за продуктами", — негодует Галина Бойко из Киева."Даже в прошлом году не было таких жестких мер, — вспоминает Лина Галаенко, тоже киевлянка. — В начале марта стало очевидно: локдаун неизбежен. Чтобы не оказаться в четырех стенах, я решила переждать карантин в Турции, но и тут строгие ограничения".На неразбериху с пропусками отреагировал офис президента Владимира Зеленского. Там призвали городские власти устранить проблемы с печатью пропусков и обеспечить нормальную работу автобусов и троллейбусов. Политическая вакцинацияГлавный вопрос, который волнует многих киевлян, — когда начнется массовая вакцинация. Формально она стартовала в начале марта, но по факту прививки по всей республике получили чуть более 300 тысяч человек — менее одного процента. Для 45-миллионной Украины темпы провальные. Власти обещали запустить прививочную кампанию еще зимой. По программе COVAX — специально разработанной ВОЗ для бедных государств — Украина рассчитывала на поставки англо-шведской вакцины AstraZeneca. Но инъекции едва хватает самим европейцам. В развивающиеся страны, включая Украину, импортный препарат поступает в ограниченном количестве. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предлагал обратиться за помощью к Москве. Если российские власти согласятся поставить "Спутник V" на Украину, желающие могли бы им привиться. Но президент и правительство выступили резко против. "Нет официальной информации, что "Спутник V" дает эффект 90-91 процентов. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов нет тому подтверждения. Граждане Украины — это люди, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права", — заявил Зеленский. Верховная рада по горячим следам приняла закон, запрещающий вакцинацию российскими препаратами. Парламентарии пояснили: "неприемлемо прививать украинцев инъекцией государства-агрессора". Здоровье на втором планеКогда стало понятно, что поставки вакцин из ЕС затягиваются, Киев переориентировался на CoviShield. Препарат производят в Индии по той же технологии, что и англо-шведскую AstraZeneca. Компании-изготовители уверяют в высокой эффективности, но отмечают: вакцина защищает от коронавируса на 60 процентов. "Вначале киевляне возмущались и критиковали власти за то, что те не добились поставок AstraZeneca. Однако все напрасно. Сейчас, когда объявили локдаун, люди согласны и на индийский препарат. Но нельзя просто так прийти в поликлинику и получить прививку. Пока вакцинируют врачей и армию", — рассказывает Галина Бойко. По словам киевлянки, в городе много желающих привиться "Спутником V", но открыто говорить об этом опасно. "В интернете, рекламных газетах встречаются объявления о вакцинации. Частные клиники предлагают за деньги любой укол. Pfizer и AstraZeneca обойдутся от пятисот до тысячи долларов. Российским "Спутником V" и китайскими вакцинами уколют за 750 гривен (больше двух тысяч рублей)", — объясняет Бойко. Алексей Маляр связывает медленные темпы вакцинации в Киеве с недоверием людей к властям и системе здравоохранения. "Пандемия показала: ни правительство, ни медперсонал не справились с заболеванием, — подчеркивает он. — И даже когда во многих странах переоборудовали под ковид-стационары дополнительные помещения и готовились ко второй волне, украинские власти бездействовали. Рассчитывали, что теперь уж точно пронесет". Жители Киева признают, что желающих привиться "Спутником V" достаточно. При этом отмечают: если он все же поступит на Украину, то скандал неминуем. "Досадно, что власти политизировали вакцину и не приемлют никаких доводов о том, что Москва может производить качественный препарат. Абсурдность дискуссии зашкаливает, а здоровье украинцев отходит на второй план", — говорит Лина Галаенко.Виталий Кличко обещает, что после 16 апреля жесткие ограничения в Киеве начнут снимать. Но жители столицы не верят. Они, наоборот, готовятся к ужесточению локдауна, вплоть до введения комендантского часа. При этом надеются, что хотя бы индийская вакцина будет доступна всем желающим.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596730016.html

https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603352327.html

https://ria.ru/20210301/ukraina-1599152474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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