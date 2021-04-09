https://ria.ru/20210409/kosmos-1727606184.html
Советская ракета и американский метеоспутник могут столкнуться в космосе
Советская ракета и американский метеоспутник могут столкнуться в космосе
Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник могут столкнуться в космосе в ближайшие часы, следует из... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:06
2021-04-09T18:06
2021-04-09T18:06
хочу стать космонавтом
джонатан макдауэлл
чукотка
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник могут столкнуться в космосе в ближайшие часы, следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).Согласно информации в Twitter системы, вторая ступень ракеты "Космос-3М", запущенной в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, выведенный в космос в мае 1978 года, могут столкнуться в пятницу в 20.18 мск на орбите высотой около 800 километров.Отмечается, что по расчетам объекты могут пролететь мимо друг друга на расстоянии примерно 21 метр. По данным EUSST, вероятность столкновения составляет около 20%, а в случае если оно произойдет, то на орбите может образоваться более 4 миллионов обломков, из которых более 400 - размером больше 20 сантиметров.Как сообщил в Twitter известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, опасное сближение объектов массой 0,5 тонны (спутник) и 1,4 тонны (ступень ракеты) ожидается над Чукоткой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/spacex-1727276584.html
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_fe18cf3484747c0aebaadd10190ea813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джонатан макдауэлл, чукотка, космос - риа наука