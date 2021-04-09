https://ria.ru/20210409/kosmos-1727606184.html

Советская ракета и американский метеоспутник могут столкнуться в космосе

Советская ракета и американский метеоспутник могут столкнуться в космосе

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник могут столкнуться в космосе в ближайшие часы, следует из... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:06

2021-04-09T18:06

2021-04-09T18:06

хочу стать космонавтом

джонатан макдауэлл

чукотка

космос - риа наука

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник могут столкнуться в космосе в ближайшие часы, следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).Согласно информации в Twitter системы, вторая ступень ракеты "Космос-3М", запущенной в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, выведенный в космос в мае 1978 года, могут столкнуться в пятницу в 20.18 мск на орбите высотой около 800 километров.Отмечается, что по расчетам объекты могут пролететь мимо друг друга на расстоянии примерно 21 метр. По данным EUSST, вероятность столкновения составляет около 20%, а в случае если оно произойдет, то на орбите может образоваться более 4 миллионов обломков, из которых более 400 - размером больше 20 сантиметров.Как сообщил в Twitter известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, опасное сближение объектов массой 0,5 тонны (спутник) и 1,4 тонны (ступень ракеты) ожидается над Чукоткой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/spacex-1727276584.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джонатан макдауэлл, чукотка, космос - риа наука