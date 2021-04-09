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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727598796.html
Онищенко рассказал о "барьере" на пути распространения COVID-19 в Москве
Онищенко рассказал о "барьере" на пути распространения COVID-19 в Москве
Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в Москве уже сформировалась "прослойка" из привитых и переболевших... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:40
2021-04-09T17:40
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в Москве уже сформировалась "прослойка" из привитых и переболевших коронавирусом, которая создает барьер на пути распространения инфекции, это около трети жителей столицы."Вот мы уже где-то к трети подбираемся (людей, привитых от коронавируса или переболевших им – ред.). И вы видите, в Москве начинает затухать этот процесс. Это говорит косвенно о том, что есть некая прослойка, которая сегодня создает вот этот барьер", - сказал Онищенко журналистам.Он добавил, что этот барьер "еще с широкими дырками", но скоро, по мере наращивания темпов вакцинации, "он будет поплотнее".По данным парламентария, в Москве переболело около 1,1 миллиона человек, около миллиона человек привились от COVID, а 40-60% жителей столицы не знают, что переболели.Онищенко полагает, что для создания коллективного иммунитета достаточно привить 50% населения, сосредоточившись на "группах риска". "Но в принципе надо привить 60-70%", - добавил он.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, москва, вакцинация, общество

Онищенко рассказал о "барьере" на пути распространения COVID-19 в Москве

17:40 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V)
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в Москве уже сформировалась "прослойка" из привитых и переболевших коронавирусом, которая создает барьер на пути распространения инфекции, это около трети жителей столицы.
"Вот мы уже где-то к трети подбираемся (людей, привитых от коронавируса или переболевших им – ред.). И вы видите, в Москве начинает затухать этот процесс. Это говорит косвенно о том, что есть некая прослойка, которая сегодня создает вот этот барьер", - сказал Онищенко журналистам.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Он добавил, что этот барьер "еще с широкими дырками", но скоро, по мере наращивания темпов вакцинации, "он будет поплотнее".
По данным парламентария, в Москве переболело около 1,1 миллиона человек, около миллиона человек привились от COVID, а 40-60% жителей столицы не знают, что переболели.
Онищенко полагает, что для создания коллективного иммунитета достаточно привить 50% населения, сосредоточившись на "группах риска". "Но в принципе надо привить 60-70%", - добавил он.
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