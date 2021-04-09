https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727598796.html

Онищенко рассказал о "барьере" на пути распространения COVID-19 в Москве

Онищенко рассказал о "барьере" на пути распространения COVID-19 в Москве

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в Москве уже сформировалась "прослойка" из привитых и переболевших... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:40

2021-04-09T17:40

2021-04-09T17:40

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здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в Москве уже сформировалась "прослойка" из привитых и переболевших коронавирусом, которая создает барьер на пути распространения инфекции, это около трети жителей столицы."Вот мы уже где-то к трети подбираемся (людей, привитых от коронавируса или переболевших им – ред.). И вы видите, в Москве начинает затухать этот процесс. Это говорит косвенно о том, что есть некая прослойка, которая сегодня создает вот этот барьер", - сказал Онищенко журналистам.Он добавил, что этот барьер "еще с широкими дырками", но скоро, по мере наращивания темпов вакцинации, "он будет поплотнее".По данным парламентария, в Москве переболело около 1,1 миллиона человек, около миллиона человек привились от COVID, а 40-60% жителей столицы не знают, что переболели.Онищенко полагает, что для создания коллективного иммунитета достаточно привить 50% населения, сосредоточившись на "группах риска". "Но в принципе надо привить 60-70%", - добавил он.

https://ria.ru/20210409/mishustin-1727550357.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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