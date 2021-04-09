https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727558322.html

Киев провалил борьбу с COVID-19 "по всем фронтам", заявил Медведчук

Киев провалил борьбу с COVID-19 "по всем фронтам", заявил Медведчук

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины провалили борьбу с распространением... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:11

2021-04-09T15:11

2021-04-09T15:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

максим степанов

виктор медведчук

здоровье - общество

владимир путин

европа

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины провалили борьбу с распространением коронавируса COVID-19 "по всем фронтам", так как медработники массово покидают страну, а граждане не имеют возможности привиться качественной вакциной.Министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу сообщил, что за минувшие сутки выявили более 19,7 тысячи новых случаев коронавируса, за все время пандемии на Украине заболели более 1,8 миллиона человек. Кроме того, Степанов сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают почти в два раза от запланированного графика. В марте социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, который показал, что половина жителей Украины не стали бы вакцинироваться от COVID-19 даже бесплатно. И даже если государство будет страховать от побочных эффектов, 40% все равно не готовы были прививаться."Власть (президента Владимира) Зеленского провалила борьбу с пандемией коронавируса по всем фронтам. Таков итог бравурных и самонадеянных заявлений Зеленского и его окружения, преступного отказа от производства вакцины "Спутник V" на Украине, расхищения средств коронавирусного фонда и нежелания власти на деле создавать необходимые условия для работы медиков", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в пятницу.Он отметил, что на Украине катастрофа с медобслуживанием из-за массового увольнения медиков. Политик привел данные социологической службы центра Разумкова, согласно которым с начала 2020 года из страны уехали более 66 тысяч врачей и медработников, а в период пандемии уволились еще 34 тысячи работников медицинской сферы."Несмотря на все обещания, им не платят достойную заработную плату, хотя врачи и медсестры сегодня на передовой, именно они рискуют своей жизнью и здоровьем… Кроме того, мы видим провал вакцинации. Понятно, что нынешней катастрофической ситуации можно было бы избежать, если бы украинцы имели возможность получить прививку качественной вакциной от COVID-19", - добавил политик.Медведчук подчеркнул, что Украина занимает лидирующие позиции в Европе и по всему миру по смертности от коронавируса. "Украина смогла бы своими силами в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию медиков и наиболее уязвимых слоев населения надежной и эффективной вакциной, а к концу этого года, возможно, и добиться выработки коллективного иммунитета. Вместо этого вакцинная эпопея Украины стала историей позора власти и горя народа, расплачивающегося за ее ошибки", - подытожил Медведчук.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук в свою очередь выражал мнение, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением, виновные должны понести ответственность.

https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602450934.html

https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727195642.html

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html

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коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, максим степанов, виктор медведчук, здоровье - общество, владимир путин, европа, киев, в мире