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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727534087.html
Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве
Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве может быть обусловлен несоблюдением масочного режима, а также возможными мутациями вируса, сообщил РИА Новости доцент... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:53
2021-04-09T23:33
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сергей вознесенский
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве может быть обусловлен несоблюдением масочного режима, а также возможными мутациями вируса, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что в Москве за сутки выявлен 2421 новый случай коронавируса. Это максимальное значение с 30 января."На данный момент мы точно можем утверждать, что сто процентов населения не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции. Следовательно, новые случаи заболевания вполне обоснованны", — рассказал Вознесенский.Снижение заболеваемости, по словам эксперта, было обусловлено двумя факторами: формированием естественного иммунитета и нарастанием масштаба массовой иммунизации."Тем не менее мы видим, что то плато, которое сформировалось на протяжении уже около двух недель, оно остается. Следовательно, можно предполагать, что вероятным побудившим мотивом является то, что те ограничения, которые имеют место быть, я имею в виду масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, не везде на сто процентов выполняется. И нельзя исключить того, что вирус имеет место мутировать. Все это говорит о том, что пока что расслабляться рано", — считает Вознесенский.Однако об ужесточении противоэпидемических мероприятий, по мнению специалиста, можно говорить только при серьезном подъеме заболеваемости на временном промежутке хотя бы в неделю.
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сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рудн, москва, общество

Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

13:53 09.04.2021 (обновлено: 23:33 09.04.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве может быть обусловлен несоблюдением масочного режима, а также возможными мутациями вируса, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что в Москве за сутки выявлен 2421 новый случай коронавируса. Это максимальное значение с 30 января.
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"На данный момент мы точно можем утверждать, что сто процентов населения не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции. Следовательно, новые случаи заболевания вполне обоснованны", — рассказал Вознесенский.
Снижение заболеваемости, по словам эксперта, было обусловлено двумя факторами: формированием естественного иммунитета и нарастанием масштаба массовой иммунизации.
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"Тем не менее мы видим, что то плато, которое сформировалось на протяжении уже около двух недель, оно остается. Следовательно, можно предполагать, что вероятным побудившим мотивом является то, что те ограничения, которые имеют место быть, я имею в виду масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, не везде на сто процентов выполняется. И нельзя исключить того, что вирус имеет место мутировать. Все это говорит о том, что пока что расслабляться рано", — считает Вознесенский.
Однако об ужесточении противоэпидемических мероприятий, по мнению специалиста, можно говорить только при серьезном подъеме заболеваемости на временном промежутке хотя бы в неделю.
 
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