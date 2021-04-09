https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727534087.html

Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве может быть обусловлен несоблюдением масочного режима, а также возможными мутациями вируса, сообщил РИА Новости доцент... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:53

2021-04-09T13:53

2021-04-09T23:33

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

рудн

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750371_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_717a56025fb42355759c33d93b2f4acc.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве может быть обусловлен несоблюдением масочного режима, а также возможными мутациями вируса, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что в Москве за сутки выявлен 2421 новый случай коронавируса. Это максимальное значение с 30 января."На данный момент мы точно можем утверждать, что сто процентов населения не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции. Следовательно, новые случаи заболевания вполне обоснованны", — рассказал Вознесенский.Снижение заболеваемости, по словам эксперта, было обусловлено двумя факторами: формированием естественного иммунитета и нарастанием масштаба массовой иммунизации."Тем не менее мы видим, что то плато, которое сформировалось на протяжении уже около двух недель, оно остается. Следовательно, можно предполагать, что вероятным побудившим мотивом является то, что те ограничения, которые имеют место быть, я имею в виду масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, не везде на сто процентов выполняется. И нельзя исключить того, что вирус имеет место мутировать. Все это говорит о том, что пока что расслабляться рано", — считает Вознесенский.Однако об ужесточении противоэпидемических мероприятий, по мнению специалиста, можно говорить только при серьезном подъеме заболеваемости на временном промежутке хотя бы в неделю.

https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727376875.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рудн, москва, общество