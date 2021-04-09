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В Индии впервые выявили более 130 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Индии впервые выявили более 130 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране рекордные с начала пандемии 131,9 тысячи новых случаев коронавируса. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:17
2021-04-09T09:17
2021-04-09T09:21
чхаттисгарх
карнатака
дели
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране рекордные с начала пандемии 131,9 тысячи новых случаев коронавируса.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,9 миллиона человек, продолжают лечение около 979 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 167 тысяч человек.Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены более 56,2 тысячи новых случаев. Ранее власти штата продлили действующий в Махараштре ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (10 652), Уттар Прадеше (8474), Дели (7437) и Карнатаке (6570).Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 780 смертей, связанных с COVID-19.
чхаттисгарх
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чхаттисгарх, карнатака, дели, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, в мире