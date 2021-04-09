Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
01:05 09.04.2021 (обновлено: 01:19 09.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выходит из пандемии COVID-19 с меньшими издержками и потерями, чем большинство других стран. Свое мнение сенатор выразила в статье, опубликованной на сайте "Парламентской газеты".
По словам Матвиенко, ни одно из государств не встретило пандемию полностью во всеоружии.
"Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом... Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства", — отметила спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что это результат своевременного осуществления санитарно-эпидемиологических мер, слаженной работы органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества.
Матвиенко также выразила уверенность, что Россия сможет избавиться от большинства ограничений раньше многих других стран и вступить в "новое постковидное время". Это связано с тем, что количество человек, желающих сделать вакцину, растет.
"Еще раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян", — отметила Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что Россия по праву гордится тем, что именно в ней создана первая в мире эффективная вакцина от коронавируса "Спутник V", а также разработаны и введены в гражданский оборот другие препараты для профилактики COVID-19.