https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727457979.html

Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами

Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выходит из пандемии COVID-19 с меньшими издержками и потерями, чем большинство других стран... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T01:05

2021-04-09T01:05

2021-04-09T01:19

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общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выходит из пандемии COVID-19 с меньшими издержками и потерями, чем большинство других стран. Свое мнение сенатор выразила в статье, опубликованной на сайте "Парламентской газеты".По словам Матвиенко, ни одно из государств не встретило пандемию полностью во всеоружии.Она подчеркнула, что это результат своевременного осуществления санитарно-эпидемиологических мер, слаженной работы органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества.Матвиенко также выразила уверенность, что Россия сможет избавиться от большинства ограничений раньше многих других стран и вступить в "новое постковидное время". Это связано с тем, что количество человек, желающих сделать вакцину, растет.Спикер Совфеда добавила, что Россия по праву гордится тем, что именно в ней создана первая в мире эффективная вакцина от коронавируса "Спутник V", а также разработаны и введены в гражданский оборот другие препараты для профилактики COVID-19.

https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727376875.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, общество