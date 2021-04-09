https://ria.ru/20210409/korabli-1727630835.html

В МИД оценили планы США направить военные корабли через Босфор

В МИД оценили планы США направить военные корабли через Босфор

Повышенная активность НАТО в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T21:03

2021-04-09T21:03

2021-04-09T21:03

босфор

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_d7c3bedcae5e5793bbc6c3a28156e56c.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Повышенная активность НАТО в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проход американских военных кораблей через Босфор.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая."Повышенная натовская активность в Черном море - это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе", - сказал Грушко.Отвечая на вопрос о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом американских кораблей в Черное море, высокопоставленный дипломат отметил, что "есть соответствующие механизмы оповещения".

https://ria.ru/20210409/korabli-1727574059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/bosfor-1727609233.html

босфор

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

босфор, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, москва, вашингтон (город), сша, в мире