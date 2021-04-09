https://ria.ru/20210409/korabli-1727630835.html
В МИД оценили планы США направить военные корабли через Босфор
В МИД оценили планы США направить военные корабли через Босфор
Повышенная активность НАТО в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T21:03
2021-04-09T21:03
2021-04-09T21:03
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Повышенная активность НАТО в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проход американских военных кораблей через Босфор.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая."Повышенная натовская активность в Черном море - это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе", - сказал Грушко.Отвечая на вопрос о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом американских кораблей в Черное море, высокопоставленный дипломат отметил, что "есть соответствующие механизмы оповещения".
https://ria.ru/20210409/korabli-1727574059.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/bosfor-1727609233.html
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босфор, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, москва, вашингтон (город), сша, в мире