https://ria.ru/20210409/korabli-1727588003.html

Турция сообщила о планируемом проходе кораблей США в Черное море

Турция сообщила о планируемом проходе кораблей США в Черное море

Турция согласно конвенции Монтрё направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного моря в Черное и обратно, сообщили РИА... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:58

2021-04-09T16:58

2021-04-09T17:22

босфор

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция согласно конвенции Монтрё направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного моря в Черное и обратно, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.

https://ria.ru/20210409/bespilotniki-1727581539.html

босфор

турция

сша

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2021

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босфор, турция, сша, в мире