https://ria.ru/20210409/korabli-1727588003.html
Турция сообщила о планируемом проходе кораблей США в Черное море
Турция сообщила о планируемом проходе кораблей США в Черное море
Турция согласно конвенции Монтрё направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного моря в Черное и обратно, сообщили РИА... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:58
2021-04-09T16:58
2021-04-09T17:22
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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция согласно конвенции Монтрё направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного моря в Черное и обратно, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.
https://ria.ru/20210409/bespilotniki-1727581539.html
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босфор, турция, сша, в мире
АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Турция согласно конвенции Монтрё направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного моря в Черное и обратно, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор
в Черное море
, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.
"США как участник конвенции Монтрё
выполнили процедуры, предусмотренные конвенцией для прохода в Черное море. Турция
в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - сказал собеседник агентства.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.