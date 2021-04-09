https://ria.ru/20210409/korabli-1727550076.html

Военные корабли США пройдут через Босфор 14-15 апреля, сообщил источник

Военные корабли США пройдут через Босфор 14-15 апреля, сообщил источник

Источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:49

2021-04-09T14:49

2021-04-09T14:57

черное море

босфор

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля.Ранее источник МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая."По полученным от американской стороны данным, планируется, что два корабля войдут в Черное море по очереди 14 и 15 апреля, 4 и 5 мая вернутся", - сказал собеседник агентстваСША обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтрё.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу судна.

https://ria.ru/20210409/ukraina-1727520359.html

черное море

босфор

турция

сша

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черное море, босфор, турция, сша, в мире