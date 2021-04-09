СМИ: США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор
13:54 09.04.2021 (обновлено: 16:01 09.04.2021)
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
По данным источника в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся.
Соединенные Штаты обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с положениями конвенции Монтрё.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что Штаты рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Соединенные Штаты призвали Россию объяснить эти предполагаемые маневры и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков сказал РИА Новости во вторник, что американской стороне на прошлой неделе предоставлялись все необходимые комментарии. Он также отметил, что в "тональности и перспективе", предложенными США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль не обязан объяснять кому-либо передвижения российских войск внутри страны.