https://ria.ru/20210409/korabli-1727534240.html

СМИ: США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор

СМИ: США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор

Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV в пятницу. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:54

2021-04-09T13:54

2021-04-09T16:01

россия

дарданеллы

черное море

босфор

сша

в мире

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АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV в пятницу.По данным источника в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся.Соединенные Штаты обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с положениями конвенции Монтрё.Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что Штаты рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Соединенные Штаты призвали Россию объяснить эти предполагаемые маневры и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков сказал РИА Новости во вторник, что американской стороне на прошлой неделе предоставлялись все необходимые комментарии. Он также отметил, что в "тональности и перспективе", предложенными США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль не обязан объяснять кому-либо передвижения российских войск внутри страны.

https://ria.ru/20210409/korabli-1727475676.html

россия

дарданеллы

черное море

босфор

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дарданеллы, черное море, босфор, сша, в мире