Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/korabli-1727534240.html
СМИ: США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор
СМИ: США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV в пятницу. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:54
2021-04-09T16:01
россия
дарданеллы
черное море
босфор
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148868_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_d745cf3eb09187ad2adbdfe1377c8163.jpg
АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV в пятницу.По данным источника в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся.Соединенные Штаты обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с положениями конвенции Монтрё.Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что Штаты рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Соединенные Штаты призвали Россию объяснить эти предполагаемые маневры и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков сказал РИА Новости во вторник, что американской стороне на прошлой неделе предоставлялись все необходимые комментарии. Он также отметил, что в "тональности и перспективе", предложенными США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль не обязан объяснять кому-либо передвижения российских войск внутри страны.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727475676.html
россия
дарданеллы
черное море
босфор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571148868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_896df54ec3203521ffccc18297a39b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дарданеллы, черное море, босфор, сша, в мире

СМИ: США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор

13:54 09.04.2021 (обновлено: 16:01 09.04.2021)
 
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV в пятницу.
По данным источника в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся.
Соединенные Штаты обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с положениями конвенции Монтрё.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что Штаты рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Соединенные Штаты призвали Россию объяснить эти предполагаемые маневры и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков сказал РИА Новости во вторник, что американской стороне на прошлой неделе предоставлялись все необходимые комментарии. Он также отметил, что в "тональности и перспективе", предложенными США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль не обязан объяснять кому-либо передвижения российских войск внутри страны.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
09:35
Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
 
РоссияДарданеллыЧерное мореБосфорСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
00:40США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям
Лента новостейМолния