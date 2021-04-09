https://ria.ru/20210409/korabli-1727502749.html

Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море

Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море

Черноморская группировка Вооруженных сил РФ готова к отражению любых угроз, в случае провокаций со стороны кораблей ВМС США в Черном море они будут уничтожены,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:56

2021-04-09T11:56

2021-04-09T12:21

россия

черное море

михаил ненашев (капитан 1-го ранга)

военно-морские силы сша

сша

безопасность

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Черноморская группировка Вооруженных сил РФ готова к отражению любых угроз, в случае провокаций со стороны кораблей ВМС США в Черном море они будут уничтожены, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.Ранее американские СМИ сообщали, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В Пентагоне отказались комментировать данную информацию."США могут вынашивать и такие планы – пойти на обострение с Россией вплоть до военного столкновения, но наша черноморская группировка способна отбить всякое желание помогать Украине. Для наших военных это будет не чем иным, как возможностью отработать навыки в реальности. Пусть экипажи американских кораблей знают: для нас они – учебные цели и в случае развития событий по конфронтационному сценарию эта группировка будет уничтожена", - сказал Ненашев.Глава ДПФ подчеркнул, что любые передвижения кораблей ВМС США и их союзников по НАТО отслеживаются Россией ещё с захода в Средиземное море. По мнению Ненашева, если Вашингтон решит пойти на военную авантюру в Чёрном море, жизни как американских моряков, так и украинских военных окажутся под угрозой."Мы отслеживаем их ещё в Средиземном море, и Чёрное море нами отработано до кабельтова – нанесено на всех планшетах. Если кто-то будет угрожать оттуда России или, не дай бог, решится нанести по нам удар, будет сразу ликвидирован. Максимум, что американцы могут сделать, так это просто дразнить Москву, создавая видимость поддержки Киева, что в конечном счёте будет вредным и для самой украинской стороны", - отметил Ненашев.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html

россия

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), военно-морские силы сша, сша, безопасность