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Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
Возможная отправка США военных кораблей в Черное море, если это будет очередной их заход, какие происходят с 2014 года, не будет иметь особых последствий,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:35
2021-04-09T09:35
россия
владимир батюк
сергей рябков
монтре
сша
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможная отправка США военных кораблей в Черное море, если это будет очередной их заход, какие происходят с 2014 года, не будет иметь особых последствий, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, отмечая, что нужно будет смотреть на боевое оснащение этих кораблей.Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.По словам эксперта, отношения между Россией и США и так находятся на крайне низком уровне. "Если это будет заход американских судов в Черное море вроде тех, которые были на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, то, я думаю, ни к каким особым последствиям это не приведет", - сказал Батюк РИА Новости."Многое будет зависеть от корабельного, как говорят моряки, ордера, который будет направлен в акваторию Черного моря, от его боевого оснащения, от тех задач, которые будут перед ним поставлены", - отметил он.Батюк напомнил, что американцы и их натовские союзники из числа непричерноморских государств периодически направляют свои корабли в Черное море. "С точки зрения международного морского права они имеют на это право. В соответствии с конвенцией Монтре 1936 года, военные суда непричерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря на протяжении 21 дня, после чего они должны покинуть акваторию Черного моря", - пояснил эксперт."Естественно, их появление в акватории Черного моря отслеживается российской военной разведкой, и эти суда находятся под наблюдением российских военно-воздушных и военно-морских сил", - добавил он.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
https://ria.ru/20210408/pentagon-1727454047.html
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россия, владимир батюк, сергей рябков, монтре, сша

Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

09:35 09.04.2021
 
© Фото : U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth FleetЭсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth Fleet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможная отправка США военных кораблей в Черное море, если это будет очередной их заход, какие происходят с 2014 года, не будет иметь особых последствий, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, отмечая, что нужно будет смотреть на боевое оснащение этих кораблей.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.
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По словам эксперта, отношения между Россией и США и так находятся на крайне низком уровне. "Если это будет заход американских судов в Черное море вроде тех, которые были на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, то, я думаю, ни к каким особым последствиям это не приведет", - сказал Батюк РИА Новости.
"Многое будет зависеть от корабельного, как говорят моряки, ордера, который будет направлен в акваторию Черного моря, от его боевого оснащения, от тех задач, которые будут перед ним поставлены", - отметил он.
Батюк напомнил, что американцы и их натовские союзники из числа непричерноморских государств периодически направляют свои корабли в Черное море. "С точки зрения международного морского права они имеют на это право. В соответствии с конвенцией Монтре 1936 года, военные суда непричерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря на протяжении 21 дня, после чего они должны покинуть акваторию Черного моря", - пояснил эксперт.
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"Естественно, их появление в акватории Черного моря отслеживается российской военной разведкой, и эти суда находятся под наблюдением российских военно-воздушных и военно-морских сил", - добавил он.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
 
РоссияВладимир БатюкСергей РябковМонтреСША
 
 
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