Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможная отправка США военных кораблей в Черное море, если это будет очередной их заход, какие происходят с 2014 года, не будет иметь особых последствий, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, отмечая, что нужно будет смотреть на боевое оснащение этих кораблей.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.
По словам эксперта, отношения между Россией и США и так находятся на крайне низком уровне. "Если это будет заход американских судов в Черное море вроде тех, которые были на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, то, я думаю, ни к каким особым последствиям это не приведет", - сказал Батюк РИА Новости.
"Многое будет зависеть от корабельного, как говорят моряки, ордера, который будет направлен в акваторию Черного моря, от его боевого оснащения, от тех задач, которые будут перед ним поставлены", - отметил он.
Батюк напомнил, что американцы и их натовские союзники из числа непричерноморских государств периодически направляют свои корабли в Черное море. "С точки зрения международного морского права они имеют на это право. В соответствии с конвенцией Монтре 1936 года, военные суда непричерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря на протяжении 21 дня, после чего они должны покинуть акваторию Черного моря", - пояснил эксперт.
"Естественно, их появление в акватории Черного моря отслеживается российской военной разведкой, и эти суда находятся под наблюдением российских военно-воздушных и военно-морских сил", - добавил он.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.