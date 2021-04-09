https://ria.ru/20210409/korabli-1727475676.html

Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

Возможная отправка США военных кораблей в Черное море, если это будет очередной их заход, какие происходят с 2014 года, не будет иметь особых последствий,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:35

2021-04-09T09:35

2021-04-09T09:35

россия

владимир батюк

сергей рябков

монтре

сша

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможная отправка США военных кораблей в Черное море, если это будет очередной их заход, какие происходят с 2014 года, не будет иметь особых последствий, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, отмечая, что нужно будет смотреть на боевое оснащение этих кораблей.Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.По словам эксперта, отношения между Россией и США и так находятся на крайне низком уровне. "Если это будет заход американских судов в Черное море вроде тех, которые были на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, то, я думаю, ни к каким особым последствиям это не приведет", - сказал Батюк РИА Новости."Многое будет зависеть от корабельного, как говорят моряки, ордера, который будет направлен в акваторию Черного моря, от его боевого оснащения, от тех задач, которые будут перед ним поставлены", - отметил он.Батюк напомнил, что американцы и их натовские союзники из числа непричерноморских государств периодически направляют свои корабли в Черное море. "С точки зрения международного морского права они имеют на это право. В соответствии с конвенцией Монтре 1936 года, военные суда непричерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря на протяжении 21 дня, после чего они должны покинуть акваторию Черного моря", - пояснил эксперт."Естественно, их появление в акватории Черного моря отслеживается российской военной разведкой, и эти суда находятся под наблюдением российских военно-воздушных и военно-морских сил", - добавил он.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

https://ria.ru/20210408/pentagon-1727454047.html

https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html

россия

монтре

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир батюк, сергей рябков, монтре, сша