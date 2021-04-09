https://ria.ru/20210409/korabli-1727466150.html

В России оценили сообщения о кораблях США в Черном море

В России оценили сообщения о кораблях США в Черном море

Российские политики оценили возможные планы США направить военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины". РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T07:28

2021-04-09T07:28

2021-04-09T10:23

черное море

су-24

госдума рф

елена панина

москва

сша

украина

политика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские политики оценили возможные планы США направить военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины".Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает этот вариант из-за предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной.Сигнал радикаламПо словам члена комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, такой шаг усугубил бы обстановку вокруг Донбасса.Депутат также обратила внимание на то, как американские "военные часто с большой тревогой, весьма и весьма нервно, воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег"."Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", — констатировала Панина.Не сюрпризВ свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил в беседе с РИА Новости, что планы ВМС Соединенных Штатов по присутствию в регионе не станут сюрпризом или поводом для паники.Согласно конвенции, для американских военных кораблей есть ограничения по общему тоннажу и срокам нахождения в Черном море, а также иные условия, пояснил депутат. По его словам, заходы кораблей ВМС США действительно стали более частыми в последние годы. Также парламентарий напомнил, что визит к берегам Крыма эсминца Donald Cook в 2014 году закончился увольнением части команды после облета корабля российским военным самолетом."Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов — это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть", — заключил собеседник агентства.Перемещения войскВ начале недели в Вашингтоне заявили о передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины, назвав это ростом агрессии. Штаты призвали Москву объяснить эти передвижения и заявили о готовности к общению. В свою очередь, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Вашингтону уже дали все пояснения. Он также подчеркнул, что Москва не будет вести диалог в предложенной США тональности.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210408/pentagon-1727454047.html

https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html

https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html

черное море

москва

сша

украина

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черное море, су-24, госдума рф, елена панина, москва, сша, украина, политика