Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами прибыл на МКС
14:15 09.04.2021 (обновлено: 16:36 09.04.2021)
БАЙКОНУР, 9 апр — РИА Новости. Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя космонавтами на борту причалил к Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".
"Союз" пристыковался к модулю "Рассвет" в автоматическом режиме.
Корабль прибыл на станцию с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Пуск проведен в преддверии 60-летия полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Старт осуществили с 31-й площадки космодрома в 10:42 мск. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.
Именной корабль привез на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.
На станции прибытия коллег ждут россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
"Гагарин"
На обшивку корабля перед праздником нанесли надпись "Ю. А. Гагарин". Она стала видна после его выхода в космос. До этого корабль для защиты во время полета в атмосфере был накрыт головным обтекателем ракеты, украшенным портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021".
Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".
Экипаж
Экипаж привез на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями. Также они взяли с собой новый течеискатель и продолжат искать трещины в российском сегменте МКС.
Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день — 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год — предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".
За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву — пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля планируется на 15 июля.