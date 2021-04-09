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Наука
https://ria.ru/20210409/korabl-1727540715.html
Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами прибыл на МКС
Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами прибыл на МКС
Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя космонавтами на борту причалил к Международной космической станции, следует из трансляции... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:15
2021-04-09T16:36
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
космос - риа наука
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
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БАЙКОНУР, 9 апр — РИА Новости. Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя космонавтами на борту причалил к Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса"."Союз" пристыковался к модулю "Рассвет" в автоматическом режиме.Корабль прибыл на станцию с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а".Пуск проведен в преддверии 60-летия полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Старт осуществили с 31-й площадки космодрома в 10:42 мск. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.Именной корабль привез на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.На станции прибытия коллег ждут россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути."Гагарин"На обшивку корабля перед праздником нанесли надпись "Ю. А. Гагарин". Она стала видна после его выхода в космос. До этого корабль для защиты во время полета в атмосфере был накрыт головным обтекателем ракеты, украшенным портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021".Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".ЭкипажЭкипаж привез на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями. Также они взяли с собой новый течеискатель и продолжат искать трещины в российском сегменте МКС.Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день — 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год — предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву — пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля планируется на 15 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/polet-1727519711.html
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Запуск космического корабля "Ю. А. Гагарин" с космодрома "Байконур"
Отправка нового экипажа на МКС. Космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами запущен с "Байконура".
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)

Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами прибыл на МКС

14:15 09.04.2021 (обновлено: 16:36 09.04.2021)
 
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БАЙКОНУР, 9 апр — РИА Новости. Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя космонавтами на борту причалил к Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".
"Союз" пристыковался к модулю "Рассвет" в автоматическом режиме.
Корабль прибыл на станцию с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Пуск проведен в преддверии 60-летия полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Старт осуществили с 31-й площадки космодрома в 10:42 мск. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.
Именной корабль привез на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-18 с космодрома Байконур. Вид с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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"Гагарин"

На обшивку корабля перед праздником нанесли надпись "Ю. А. Гагарин". Она стала видна после его выхода в космос. До этого корабль для защиты во время полета в атмосфере был накрыт головным обтекателем ракеты, украшенным портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021".
Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".

Экипаж

Экипаж привез на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями. Также они взяли с собой новый течеискатель и продолжат искать трещины в российском сегменте МКС.
Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день — 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год — предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".
За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву — пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля планируется на 15 июля.
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)
 
 
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