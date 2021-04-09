https://ria.ru/20210409/kadyrov-1727523663.html

В Кремле прокомментировали публикации о доходах Кадырова

В Кремле прокомментировали публикации о доходах Кадырова

Кремль в вопросе доходов главы Чечни Рамзана Кадырова ориентируется на официальные данные и результаты проверок специальных служб, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:16

2021-04-09T13:16

2021-04-09T16:15

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

рамзан кадыров

политика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кремль в вопросе доходов главы Чечни Рамзана Кадырова ориентируется на официальные данные и результаты проверок специальных служб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Расследования — это одно, а декларирование — это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", — сказал Песков в ответ на вопрос, касающийся "расследований" некоторых СМИ в отношении имущества главы Чечни.На уточняющий вопрос, не могут ли СМИ в этой ситуации выступать сторонним институтом, который помогает специальным органам, представитель Кремля сказал, что "непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, они гораздо более достоверные, чем те данные, которые указываются в СМИ".На вопрос, нет ли в данном случае повода для более тщательной проверки, Песков ответил отрицательно."Нет повода в дополнительных проверках, потому что все данные, которые главы регионов, чиновники государственные декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом, и это делается на ежегодной основе", — сказал он."Я сверкой не занимался, мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, совпадают или не совпадают опубликованные в СМИ сведения с задекларированными.Он подчеркнул, что антикоррупционные подразделения "исходят из первоисточников, любая собственность человека, его банковские активы, его инвестиционная деятельность и так далее, недвижимость, все это тщательно проверяется". По словам Пескова, эти подразделения выполняют свои функции должным образом.

https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), дмитрий песков, рамзан кадыров, политика