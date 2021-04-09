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В Кремле прокомментировали публикации о доходах Кадырова
В Кремле прокомментировали публикации о доходах Кадырова
Кремль в вопросе доходов главы Чечни Рамзана Кадырова ориентируется на официальные данные и результаты проверок специальных служб, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:16
2021-04-09T16:15
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
рамзан кадыров
политика
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кремль в вопросе доходов главы Чечни Рамзана Кадырова ориентируется на официальные данные и результаты проверок специальных служб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Расследования — это одно, а декларирование — это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", — сказал Песков в ответ на вопрос, касающийся "расследований" некоторых СМИ в отношении имущества главы Чечни.На уточняющий вопрос, не могут ли СМИ в этой ситуации выступать сторонним институтом, который помогает специальным органам, представитель Кремля сказал, что "непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, они гораздо более достоверные, чем те данные, которые указываются в СМИ".На вопрос, нет ли в данном случае повода для более тщательной проверки, Песков ответил отрицательно."Нет повода в дополнительных проверках, потому что все данные, которые главы регионов, чиновники государственные декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом, и это делается на ежегодной основе", — сказал он."Я сверкой не занимался, мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, совпадают или не совпадают опубликованные в СМИ сведения с задекларированными.Он подчеркнул, что антикоррупционные подразделения "исходят из первоисточников, любая собственность человека, его банковские активы, его инвестиционная деятельность и так далее, недвижимость, все это тщательно проверяется". По словам Пескова, эти подразделения выполняют свои функции должным образом.
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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, рамзан кадыров, политика

В Кремле прокомментировали публикации о доходах Кадырова

13:16 09.04.2021 (обновлено: 16:15 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кремль в вопросе доходов главы Чечни Рамзана Кадырова ориентируется на официальные данные и результаты проверок специальных служб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Расследования — это одно, а декларирование — это другое. Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет", — сказал Песков в ответ на вопрос, касающийся "расследований" некоторых СМИ в отношении имущества главы Чечни.
На уточняющий вопрос, не могут ли СМИ в этой ситуации выступать сторонним институтом, который помогает специальным органам, представитель Кремля сказал, что "непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, они гораздо более достоверные, чем те данные, которые указываются в СМИ".
На вопрос, нет ли в данном случае повода для более тщательной проверки, Песков ответил отрицательно.
"Нет повода в дополнительных проверках, потому что все данные, которые главы регионов, чиновники государственные декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом, и это делается на ежегодной основе", — сказал он.
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"Я сверкой не занимался, мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, совпадают или не совпадают опубликованные в СМИ сведения с задекларированными.
Он подчеркнул, что антикоррупционные подразделения "исходят из первоисточников, любая собственность человека, его банковские активы, его инвестиционная деятельность и так далее, недвижимость, все это тщательно проверяется". По словам Пескова, эти подразделения выполняют свои функции должным образом.
 
Чеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковРамзан КадыровПолитика
 
 
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