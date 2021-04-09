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https://ria.ru/20210409/johnson-johnson-1727462467.html
В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J
В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J
В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T04:50
2021-04-09T09:47
johnson & johnson
колорадо
сша
северная каролина
вакцинация
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson &amp; Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, сообщает газета Wall Street Journal.В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.Представитель Johnson &amp; Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.Как следует из данных Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 8 апреля привито в полном объеме более 66 миллионов человек — это 19,9 процента населения.
https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727275431.html
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johnson & johnson, колорадо, сша, северная каролина, вакцинация, в мире

В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

04:50 09.04.2021 (обновлено: 09:47 09.04.2021)
 
© AFP 2021 / Michael Ciaglo/Getty ImagesПациент получает дозу вакцины Johnson & Johnson COVID-19, одобренной FDA США
Пациент получает дозу вакцины Johnson & Johnson COVID-19, одобренной FDA США - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AFP 2021 / Michael Ciaglo/Getty Images
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, сообщает газета Wall Street Journal.
В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.
Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.
Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.
Как следует из данных Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 8 апреля привито в полном объеме более 66 миллионов человек — это 19,9 процента населения.
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Johnson & JohnsonКолорадоСШАСеверная КаролинаВакцинацияВ мире
 
 
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