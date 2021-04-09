https://ria.ru/20210409/johnson-johnson-1727462467.html

В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T04:50

2021-04-09T04:50

2021-04-09T09:47

johnson & johnson

колорадо

сша

северная каролина

вакцинация

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, сообщает газета Wall Street Journal.В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.Как следует из данных Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 8 апреля привито в полном объеме более 66 миллионов человек — это 19,9 процента населения.

https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727275431.html

колорадо

сша

северная каролина

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johnson & johnson, колорадо, сша, северная каролина, вакцинация, в мире