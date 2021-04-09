https://ria.ru/20210409/ivanovo-1727542756.html

Девочка, сбитая лошадью под Иваново, вышла из комы

Девочка, сбитая лошадью под Иваново, вышла из комы

Врачи в Ивановской области вывели из комы и перевели из реанимации в обычную палату 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:20

2021-04-09T14:20

2021-04-09T14:20

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 апр – РИА Новости. Врачи в Ивановской области вывели из комы и перевели из реанимации в обычную палату 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Вейсман.Трагедия произошла 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", где была организована конюшня и создан манеж для верховой езды. Три девочки находились на конюшне без взрослых, где катались и выгуливали лошадей.По данным следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летней школьницы, сбила ее с ног и пробежала по ней. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в больницу. Долгое время ребенок был в коме."Девочку из комы вывели, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. По состоянию здоровья - средней степени", - сказал собеседница агентства.По словам Вейсман, девочка находится в больнице с мамой.СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

https://sn.ria.ru/20200129/1563979760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия