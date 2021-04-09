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Девочка, сбитая лошадью под Иваново, вышла из комы
Девочка, сбитая лошадью под Иваново, вышла из комы
Врачи в Ивановской области вывели из комы и перевели из реанимации в обычную палату 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:20
2021-04-09T14:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 апр – РИА Новости. Врачи в Ивановской области вывели из комы и перевели из реанимации в обычную палату 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Вейсман.Трагедия произошла 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", где была организована конюшня и создан манеж для верховой езды. Три девочки находились на конюшне без взрослых, где катались и выгуливали лошадей.По данным следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летней школьницы, сбила ее с ног и пробежала по ней. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в больницу. Долгое время ребенок был в коме."Девочку из комы вывели, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. По состоянию здоровья - средней степени", - сказал собеседница агентства.По словам Вейсман, девочка находится в больнице с мамой.СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия

Девочка, сбитая лошадью под Иваново, вышла из комы

14:20 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 9 апр – РИА Новости. Врачи в Ивановской области вывели из комы и перевели из реанимации в обычную палату 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Вейсман.
Трагедия произошла 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", где была организована конюшня и создан манеж для верховой езды. Три девочки находились на конюшне без взрослых, где катались и выгуливали лошадей.
Арина и ее лошадка: операция поможет девочке вернуться в конный спорт - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
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Арина и ее лошадка: операция поможет девочке вернуться в конный спорт
По данным следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летней школьницы, сбила ее с ног и пробежала по ней. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в больницу. Долгое время ребенок был в коме.
"Девочку из комы вывели, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. По состоянию здоровья - средней степени", - сказал собеседница агентства.
По словам Вейсман, девочка находится в больнице с мамой.
СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
 
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