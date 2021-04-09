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Туризм
https://ria.ru/20210409/ispaniya-1727515956.html
В Испании уточнили, нужно ли будет носить маски на пляже
В Испании уточнили, нужно ли будет носить маски на пляже
В Испании опровергли информацию о введения требования об обязательном ношении масок на пляже или во время купания в море, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:24
2021-04-09T15:24
вакцинация
отдых
туризм
отдых на море
коронавирус covid-19
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Испании опровергли информацию о введения требования об обязательном ношении масок на пляже или во время купания в море, сообщает АТОР. Представители Минздрава уточняют, что закон об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, который вступил в силу в марте, был неправильно интерпретирован. Маски не нужно носить на пляже постоянно, загорать и купаться можно без них.Но необходимо "соблюдать минимальное расстояние в полтора метра от лиц, не являющихся членами семьи".Во время прогулки по пляжу или в общественных местах курортных зон, за исключением кафе и ресторанов, маски необходимы.Для россиян Испания пока закрыта. В марте министр туризма страны Рейес Марото заявила, что к июню заработает программа паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам.
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вакцинация, отдых, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, испания

В Испании уточнили, нужно ли будет носить маски на пляже

15:24 09.04.2021
 
© Depositphotos / ShelbeeДевушка в маске на пляже
Девушка в маске на пляже - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Depositphotos / Shelbee
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Испании опровергли информацию о введения требования об обязательном ношении масок на пляже или во время купания в море, сообщает АТОР.
Представители Минздрава уточняют, что закон об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, который вступил в силу в марте, был неправильно интерпретирован. Маски не нужно носить на пляже постоянно, загорать и купаться можно без них.
Но необходимо "соблюдать минимальное расстояние в полтора метра от лиц, не являющихся членами семьи".
Во время прогулки по пляжу или в общественных местах курортных зон, за исключением кафе и ресторанов, маски необходимы.
Для россиян Испания пока закрыта. В марте министр туризма страны Рейес Марото заявила, что к июню заработает программа паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам.
Мадрид, туристы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 12:47Туризм
Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
 
ТуризмВакцинацияОтдыхотдых на мореКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмИспания
 
 
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