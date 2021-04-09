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В Испании уточнили, нужно ли будет носить маски на пляже
В Испании уточнили, нужно ли будет носить маски на пляже
В Испании опровергли информацию о введения требования об обязательном ношении масок на пляже или во время купания в море, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:24
2021-04-09T15:24
2021-04-09T15:24
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Испании опровергли информацию о введения требования об обязательном ношении масок на пляже или во время купания в море, сообщает АТОР. Представители Минздрава уточняют, что закон об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, который вступил в силу в марте, был неправильно интерпретирован. Маски не нужно носить на пляже постоянно, загорать и купаться можно без них.Но необходимо "соблюдать минимальное расстояние в полтора метра от лиц, не являющихся членами семьи".Во время прогулки по пляжу или в общественных местах курортных зон, за исключением кафе и ресторанов, маски необходимы.Для россиян Испания пока закрыта. В марте министр туризма страны Рейес Марото заявила, что к июню заработает программа паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам.
https://ria.ru/20210405/ispaniya-1604271763.html
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вакцинация, отдых, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, испания