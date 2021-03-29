https://ria.ru/20210329/ispaniya-1603304615.html

Власти Испании рассказали, на каких условиях откроют въезд в страну

Власти Испании рассказали, на каких условиях откроют въезд в страну

Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:01

2021-03-29T19:01

2021-03-29T21:15

коронавирус covid-19

вакцинация

куда можно лететь

куда поехать

балеарские острова

новости - туризм

astrazeneca

туризм

туризм

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Москва, 29 мая — РИА Новости. Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам, сообщает "Турпром".Перед реализацией плана минимум 70-ти процентам испанцев нужно сделать прививки. Впрочем, этот показатель могут снизить до 30-40 процентов, хотя против этого возражают медики. Темпы напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca. Так что назвать четкую дату, когда появятся паспорта, пока сложно.Власти Балеарских островов предложили первыми опробовать пилотную схему в своем регионе, однако Марото ответила им отказом. Она хочет, чтобы паспорта были сразу введены по всей стране.Также представили туристического ведомства на Балеарских островах потребовали, чтобы в дополнение к паспорту вакцинации для пропуска в Испанию у приезжающих был отрицательный результат ПЦР или тест на антитела.

https://ria.ru/20210329/koreya-1602679438.html

балеарские острова

испания

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коронавирус covid-19, вакцинация, куда можно лететь, куда поехать, балеарские острова, новости - туризм, astrazeneca , туризм, испания, отдых