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Туризм
https://ria.ru/20210329/ispaniya-1603304615.html
Власти Испании рассказали, на каких условиях откроют въезд в страну
Власти Испании рассказали, на каких условиях откроют въезд в страну
Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:01
2021-03-29T21:15
коронавирус covid-19
вакцинация
куда можно лететь
куда поехать
балеарские острова
новости - туризм
astrazeneca
туризм
туризм
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Москва, 29 мая — РИА Новости. Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам, сообщает "Турпром".Перед реализацией плана минимум 70-ти процентам испанцев нужно сделать прививки. Впрочем, этот показатель могут снизить до 30-40 процентов, хотя против этого возражают медики. Темпы напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca. Так что назвать четкую дату, когда появятся паспорта, пока сложно.Власти Балеарских островов предложили первыми опробовать пилотную схему в своем регионе, однако Марото ответила им отказом. Она хочет, чтобы паспорта были сразу введены по всей стране.Также представили туристического ведомства на Балеарских островах потребовали, чтобы в дополнение к паспорту вакцинации для пропуска в Испанию у приезжающих был отрицательный результат ПЦР или тест на антитела.
https://ria.ru/20210329/koreya-1602679438.html
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коронавирус covid-19, вакцинация, куда можно лететь, куда поехать, балеарские острова, новости - туризм, astrazeneca , туризм, испания, отдых

Власти Испании рассказали, на каких условиях откроют въезд в страну

19:01 29.03.2021 (обновлено: 21:15 29.03.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМадрид
Мадрид - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© POOL
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Читать ria.ru в
Москва, 29 мая — РИА Новости. Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых "зеленых сертификатов" или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам, сообщает "Турпром".
Перед реализацией плана минимум 70-ти процентам испанцев нужно сделать прививки. Впрочем, этот показатель могут снизить до 30-40 процентов, хотя против этого возражают медики. Темпы напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca. Так что назвать четкую дату, когда появятся паспорта, пока сложно.
Власти Балеарских островов предложили первыми опробовать пилотную схему в своем регионе, однако Марото ответила им отказом. Она хочет, чтобы паспорта были сразу введены по всей стране.
Также представили туристического ведомства на Балеарских островах потребовали, чтобы в дополнение к паспорту вакцинации для пропуска в Испанию у приезжающих был отрицательный результат ПЦР или тест на антитела.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Вакцинациякуда можно лететькуда поехатьБалеарские островаНовости - ТуризмAstraZenecaТуризмИспанияОтдых
 
 
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