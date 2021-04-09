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Наука
https://ria.ru/20210409/ipad-1727492341.html
Новые планшеты iPad Pro и iPad mini 6 показали до премьеры
Новые планшеты iPad Pro и iPad mini 6 показали до премьеры
Дизайн планшетов iPad Pro и iPad mini 2021 оказался рассекречен до официальной премьеры. Снимки новых яблочных девайсов опубликовал портал Gizchina. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:59
2021-04-09T10:59
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дизайн планшетов iPad Pro и iPad mini 2021 оказался рассекречен до официальной премьеры. Снимки новых яблочных девайсов опубликовал портал Gizchina.На инсайдерских фото три планшета — 11 и 12,9-дюймовые iPad Pro и подросший до 8,4 дюймов iPad mini 6. Внешность последнего несколько изменилось — дизайнеры из Купертино сузили рамки, но оставили кнопку "Домой" и одинарную основную камеру.Флагманская линейка планшетов получит новый чипсет Apple A14X, который сравнится по производительности с десктопным Apple M1. Старшая версия iPad Pro будет оснащаться дисплеем mini-LED. Наконец, оба планшета выделяются на снимках тройной основной камерой, но характеристики сенсоров пока не раскрываются.Сетевые информаторы считают, что Apple официально запустит новые планшеты уже на следующей неделе, 13 апреля.
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apple ipad, apple ios, apple, технологии

Новые планшеты iPad Pro и iPad mini 6 показали до премьеры

10:59 09.04.2021
 
© GizchinaApple iPad 2021
Apple iPad 2021 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Gizchina
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дизайн планшетов iPad Pro и iPad mini 2021 оказался рассекречен до официальной премьеры. Снимки новых яблочных девайсов опубликовал портал Gizchina.
На инсайдерских фото три планшета — 11 и 12,9-дюймовые iPad Pro и подросший до 8,4 дюймов iPad mini 6. Внешность последнего несколько изменилось — дизайнеры из Купертино сузили рамки, но оставили кнопку "Домой" и одинарную основную камеру.
Флагманская линейка планшетов получит новый чипсет Apple A14X, который сравнится по производительности с десктопным Apple M1. Старшая версия iPad Pro будет оснащаться дисплеем mini-LED. Наконец, оба планшета выделяются на снимках тройной основной камерой, но характеристики сенсоров пока не раскрываются.
Сетевые информаторы считают, что Apple официально запустит новые планшеты уже на следующей неделе, 13 апреля.
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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