https://ria.ru/20210409/ipad-1727492341.html

Новые планшеты iPad Pro и iPad mini 6 показали до премьеры

Новые планшеты iPad Pro и iPad mini 6 показали до премьеры

Дизайн планшетов iPad Pro и iPad mini 2021 оказался рассекречен до официальной премьеры. Снимки новых яблочных девайсов опубликовал портал Gizchina. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:59

2021-04-09T10:59

2021-04-09T10:59

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дизайн планшетов iPad Pro и iPad mini 2021 оказался рассекречен до официальной премьеры. Снимки новых яблочных девайсов опубликовал портал Gizchina.На инсайдерских фото три планшета — 11 и 12,9-дюймовые iPad Pro и подросший до 8,4 дюймов iPad mini 6. Внешность последнего несколько изменилось — дизайнеры из Купертино сузили рамки, но оставили кнопку "Домой" и одинарную основную камеру.Флагманская линейка планшетов получит новый чипсет Apple A14X, который сравнится по производительности с десктопным Apple M1. Старшая версия iPad Pro будет оснащаться дисплеем mini-LED. Наконец, оба планшета выделяются на снимках тройной основной камерой, но характеристики сенсоров пока не раскрываются.Сетевые информаторы считают, что Apple официально запустит новые планшеты уже на следующей неделе, 13 апреля.

https://ria.ru/20210331/apple-1603595199.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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