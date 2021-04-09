https://ria.ru/20210409/inostrantsy-1727607334.html

В Москве иностранцы избили подростков у торгового центра

В Москве иностранцы избили подростков у торгового центра

Уроженцы Узбекистана избили двух подростков у торгового центра в Москве и отобрали у одного из них IPhone, злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:11

2021-04-09T18:11

2021-04-09T18:11

москва

узбекистан

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уроженцы Узбекистана избили двух подростков у торгового центра в Москве и отобрали у одного из них IPhone, злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело, у одного мальчика, предположительно, сломана челюсть, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации источника РИА Новости, двое мальчиков 14 и 17 лет пришли погулять 6 апреля к торговому центру "Авиапарк" и сели качаться на качели. К одному из парней подошел неизвестный мужчина, предложив покачать мальчика на качелях. Тот отказался, после чего между ними завязался конфликт, неизвестный выхватил у младшего подростка IPhone.Как заявил источник, завязалась потасовка, к дерущимся подошел еще один мужчина и ввязался в драку."По подозрению в совершении преступления были задержаны двое уроженцев Узбекистана - 1997 и 2001 года рождения. У одного из них не было московской регистрации и места работы, у обоих нет постоянного места проживания, оба временно не работают", - сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости источник, 14-летний подросток отделался ушибами лица, старший получил закрытую черепно-мозговую травму и, предположительно, перелом челюсти.Материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей, оба злоумышленника задержаны, возбуждено уголовное дело о разбое, добавил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20210409/izbienie-1727547069.html

https://ria.ru/20210128/terroristy-1594891275.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, узбекистан, происшествия