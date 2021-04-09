https://ria.ru/20210409/infarkt-1727550811.html

Названы необычные признаки инфаркта

Названы необычные признаки инфаркта

Боль в зубах и животе может говорить об угрозе инфаркта. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:50

2021-04-09T14:50

2021-04-09T18:28

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:68:1999:1192_1920x0_80_0_0_9c4ce0bbd9f401ea98b009c414bbac61.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Боль в зубах и животе может говорить об угрозе инфаркта. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный. По его словам, зубная боль становится предвестником такого состояния реже. В свою очередь, при неприятных ощущениях в эпигастриальной области следует насторожиться, если такие ощущения возникают впервые, объяснил медик."Если у вас возникла боль в эпигастрии, и вы понимаете, что вы не переедали, подобных симптомов у вас не было, у вас нет установленного диагноза гастрит или эзофагит или грыжа диафрагмального отдела пищевода, и у вас подобных симптомов до этого не было, боль не терпим", — предупредил врач.При острой боли в животе он посоветовал немедленно вызвать скорую помощь, при ноющей в поликлинику можно обратиться самостоятельно. Безымянный напомнил, что любая резкая боль в грудном отделе — это один из важнейших симптомов инфаркта. В этом случае за медицинской помощью необходимо обратиться даже людям в возрасте от 25 до 30 лет.

https://ria.ru/20210408/bol-1727307671.html

https://ria.ru/20210407/zuby-1727120774.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество