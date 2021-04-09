https://ria.ru/20210409/infarkt-1727550811.html
Названы необычные признаки инфаркта
Названы необычные признаки инфаркта
Боль в зубах и животе может говорить об угрозе инфаркта. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:50
2021-04-09T14:50
2021-04-09T18:28
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Боль в зубах и животе может говорить об угрозе инфаркта. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный. По его словам, зубная боль становится предвестником такого состояния реже. В свою очередь, при неприятных ощущениях в эпигастриальной области следует насторожиться, если такие ощущения возникают впервые, объяснил медик."Если у вас возникла боль в эпигастрии, и вы понимаете, что вы не переедали, подобных симптомов у вас не было, у вас нет установленного диагноза гастрит или эзофагит или грыжа диафрагмального отдела пищевода, и у вас подобных симптомов до этого не было, боль не терпим", — предупредил врач.При острой боли в животе он посоветовал немедленно вызвать скорую помощь, при ноющей в поликлинику можно обратиться самостоятельно. Безымянный напомнил, что любая резкая боль в грудном отделе — это один из важнейших симптомов инфаркта. В этом случае за медицинской помощью необходимо обратиться даже людям в возрасте от 25 до 30 лет.
https://ria.ru/20210408/bol-1727307671.html
https://ria.ru/20210407/zuby-1727120774.html
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общество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Боль в зубах и животе может говорить об угрозе инфаркта. Об этом телеканалу "Звезда
" рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный.
По его словам, зубная боль становится предвестником такого состояния реже. В свою очередь, при неприятных ощущениях в эпигастриальной области следует насторожиться, если такие ощущения возникают впервые, объяснил медик.
"Если у вас возникла боль в эпигастрии, и вы понимаете, что вы не переедали, подобных симптомов у вас не было, у вас нет установленного диагноза гастрит или эзофагит или грыжа диафрагмального отдела пищевода, и у вас подобных симптомов до этого не было, боль не терпим", — предупредил врач.
При острой боли в животе он посоветовал немедленно вызвать скорую помощь, при ноющей в поликлинику можно обратиться самостоятельно.
Безымянный напомнил, что любая резкая боль в грудном отделе — это один из важнейших симптомов инфаркта. В этом случае за медицинской помощью необходимо обратиться даже людям в возрасте от 25 до 30 лет.