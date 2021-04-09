https://ria.ru/20210409/ibragimov-1727575311.html

Экс-министра труда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Экс-министра труда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Правоохранители задержали бывшего министра труда и соцзащиты Дагестана Расула Ибрагимова по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:17

2021-04-09T16:17

2021-04-09T16:17

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего министра труда и соцзащиты Дагестана Расула Ибрагимова по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620 миллионов рублей, говорится в заявлении СК РФ."Предъявлено обвинение бывшему министру труда и социального развития республики Дагестан Расулу Ибрагимову в совершении преступлений... "создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "мошенничество в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов для получения стабильного преступного дохода создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения министерства труда и соцразвития Дагестана. Основной их целью было хищение бюджетных денег, выделенных на соцобслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.Отмечается, что деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников социальных центров, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась предполагаемым мошенникам."Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества в период с 2017 по 2018 год путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 миллионов рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету республики Дагестан", - говорится в сообщении.Ибрагимов задержан, в ближайшее время в суд будет представлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210402/korruptsiya-1603952825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия