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Экс-министра труда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества
Экс-министра труда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества
Правоохранители задержали бывшего министра труда и соцзащиты Дагестана Расула Ибрагимова по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:17
2021-04-09T16:17
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего министра труда и соцзащиты Дагестана Расула Ибрагимова по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620 миллионов рублей, говорится в заявлении СК РФ."Предъявлено обвинение бывшему министру труда и социального развития республики Дагестан Расулу Ибрагимову в совершении преступлений... "создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "мошенничество в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов для получения стабильного преступного дохода создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения министерства труда и соцразвития Дагестана. Основной их целью было хищение бюджетных денег, выделенных на соцобслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.Отмечается, что деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников социальных центров, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась предполагаемым мошенникам."Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества в период с 2017 по 2018 год путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 миллионов рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету республики Дагестан", - говорится в сообщении.Ибрагимов задержан, в ближайшее время в суд будет представлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Экс-министра труда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

16:17 09.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего министра труда и соцзащиты Дагестана Расула Ибрагимова по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620 миллионов рублей, говорится в заявлении СК РФ.
"Предъявлено обвинение бывшему министру труда и социального развития республики Дагестан Расулу Ибрагимову в совершении преступлений... "создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "мошенничество в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов для получения стабильного преступного дохода создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения министерства труда и соцразвития Дагестана. Основной их целью было хищение бюджетных денег, выделенных на соцобслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Отмечается, что деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников социальных центров, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась предполагаемым мошенникам.
Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 13:50
Депутата Ярославской областной думы задержали по подозрению в коррупции
"Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества в период с 2017 по 2018 год путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 миллионов рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету республики Дагестан", - говорится в сообщении.
Ибрагимов задержан, в ближайшее время в суд будет представлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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