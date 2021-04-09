https://ria.ru/20210409/gotovnost-1727554204.html

Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России

Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России

Британскую армию привели в повышенную степень готовности из-за России. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:01

2021-04-09T15:01

2021-04-09T16:26

россия

руслан хомчак

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британскую армию привели в повышенную степень готовности из-за России. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в правительстве.В британском правительстве и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе "с растущим беспокойством".Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.

https://ria.ru/20210402/gotovnost-1603967311.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина