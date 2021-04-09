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Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России
Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России
Британскую армию привели в повышенную степень готовности из-за России. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:01
2021-04-09T16:26
россия
руслан хомчак
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британскую армию привели в повышенную степень готовности из-за России. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в правительстве.В британском правительстве и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе "с растущим беспокойством".Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.
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россия
луганская народная республика
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россия, руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина

Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России

15:01 09.04.2021 (обновлено: 16:26 09.04.2021)
 
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британскую армию привели в повышенную степень готовности из-за России. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в правительстве.
"Стягивание российских войск к границам Украины вызвало озабоченность в Министерстве обороны. Ситуация постоянно отслеживается. Я бы охарактеризовал ее как нарастающий кризис", — сказал собеседник газеты.
В британском правительстве и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе "с растущим беспокойством".
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.
 
РоссияРуслан ХомчакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраина
 
 
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