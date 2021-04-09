https://ria.ru/20210409/google-1727529336.html
В Госдуме планируют встречу с руководством Google
В Госдуме планируют встречу с руководством Google
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:38
2021-04-09T13:38
2021-04-09T13:41
россия
tiktok
василий пискарев
google
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google, сообщил журналистам в пятницу глава комиссии Василий Пискарев."У нас есть вопросы к Google, мы собрали материалы. Имеются у нас основания, чтобы провести аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов", - отметил Пискааев.Он уточнил, что планируется пригласить к обсуждению центральный офис Google."Google дал согласие на встречу, мы готовим с ними коммуникацию", - добавил глава комиссии.В пятницу состоялось заседание комиссии по вопросу регулирования деятельности TikTok с участием представителей компании.
https://ria.ru/20210318/roskomnadzor-1601896505.html
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россия, tiktok, василий пискарев, google, госдума рф, общество