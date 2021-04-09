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В Госдуме планируют встречу с руководством Google
В Госдуме планируют встречу с руководством Google
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:38
2021-04-09T13:41
россия
tiktok
василий пискарев
google
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google, сообщил журналистам в пятницу глава комиссии Василий Пискарев."У нас есть вопросы к Google, мы собрали материалы. Имеются у нас основания, чтобы провести аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов", - отметил Пискааев.Он уточнил, что планируется пригласить к обсуждению центральный офис Google."Google дал согласие на встречу, мы готовим с ними коммуникацию", - добавил глава комиссии.В пятницу состоялось заседание комиссии по вопросу регулирования деятельности TikTok с участием представителей компании.
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россия, tiktok, василий пискарев, google, госдума рф, общество

В Госдуме планируют встречу с руководством Google

13:38 09.04.2021 (обновлено: 13:41 09.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google, сообщил журналистам в пятницу глава комиссии Василий Пискарев.
"У нас есть вопросы к Google, мы собрали материалы. Имеются у нас основания, чтобы провести аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов", - отметил Пискааев.
Он уточнил, что планируется пригласить к обсуждению центральный офис Google.
"Google дал согласие на встречу, мы готовим с ними коммуникацию", - добавил глава комиссии.
В пятницу состоялось заседание комиссии по вопросу регулирования деятельности TikTok с участием представителей компании.
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РоссияTikTokВасилий ПискаревGoogleГосдума РФОбщество
 
 
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