https://ria.ru/20210409/glavarkhiv-1727467877.html
Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив
Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив
За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:09
2021-04-09T08:09
2021-04-09T10:41
главархив
москва
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра столицы."За два года работы проекта "Москва - с заботой об истории" в столичный Главархив передали почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны. С мая этого года горожане также смогут сдать на вечное хранение фотопленки из своих семейных архивов, фотографии с которых уже сложно распечатать", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас жители столицы могут принести в центры госуслуг фотографии, письма, номера газет, предметы быта военных лет. Начиная с мая, будут также приниматься фотопленки советского времени из семейных архивов москвичей."Благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались на первую школьную линейку и выпускной, как праздновали свадьбу и Новый год. Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210305/moskva-1600021778.html
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главархив, москва, общество
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив
было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра столицы
.
"За два года работы проекта "Москва - с заботой об истории" в столичный Главархив передали почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны. С мая этого года горожане также смогут сдать на вечное хранение фотопленки из своих семейных архивов, фотографии с которых уже сложно распечатать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас жители столицы могут принести в центры госуслуг фотографии, письма, номера газет, предметы быта военных лет. Начиная с мая, будут также приниматься фотопленки советского времени из семейных архивов москвичей.
"Благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались на первую школьную линейку и выпускной, как праздновали свадьбу и Новый год. Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах", - добавляется в сообщении.