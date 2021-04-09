https://ria.ru/20210409/glavarkhiv-1727467877.html

Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив

Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив

За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:09

2021-04-09T08:09

2021-04-09T10:41

главархив

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564265695_169:0:3003:1594_1920x0_80_0_0_b46e9deb028d0fae138683458f404d8b.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра столицы."За два года работы проекта "Москва - с заботой об истории" в столичный Главархив передали почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны. С мая этого года горожане также смогут сдать на вечное хранение фотопленки из своих семейных архивов, фотографии с которых уже сложно распечатать", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас жители столицы могут принести в центры госуслуг фотографии, письма, номера газет, предметы быта военных лет. Начиная с мая, будут также приниматься фотопленки советского времени из семейных архивов москвичей."Благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались на первую школьную линейку и выпускной, как праздновали свадьбу и Новый год. Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210305/moskva-1600021778.html

https://ria.ru/20200205/1564265731.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главархив, москва, общество