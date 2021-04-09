Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/glavarkhiv-1727467877.html
Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив
Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив
За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:09
2021-04-09T10:41
главархив
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564265695_169:0:3003:1594_1920x0_80_0_0_b46e9deb028d0fae138683458f404d8b.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра столицы."За два года работы проекта "Москва - с заботой об истории" в столичный Главархив передали почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны. С мая этого года горожане также смогут сдать на вечное хранение фотопленки из своих семейных архивов, фотографии с которых уже сложно распечатать", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас жители столицы могут принести в центры госуслуг фотографии, письма, номера газет, предметы быта военных лет. Начиная с мая, будут также приниматься фотопленки советского времени из семейных архивов москвичей."Благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались на первую школьную линейку и выпускной, как праздновали свадьбу и Новый год. Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210305/moskva-1600021778.html
https://ria.ru/20200205/1564265731.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564265695_523:0:2648:1594_1920x0_80_0_0_33eee6c5c2ee74244b465de53221e053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главархив, москва, общество

Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив

08:09 09.04.2021 (обновлено: 10:41 09.04.2021)
 
© Фото : Главархив МосквыПартизанский отряд Наро-Фоминска. Группа партизан на линии обороны во дворе Наро-Фоминской прядильной фабрики. Автор В.В. Олейник. 1941–1942 годы
Партизанский отряд Наро-Фоминска. Группа партизан на линии обороны во дворе Наро-Фоминской прядильной фабрики. Автор В.В. Олейник. 1941–1942 годы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Главархив Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За два года существования акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив было передано почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра столицы.
"За два года работы проекта "Москва - с заботой об истории" в столичный Главархив передали почти девять тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны. С мая этого года горожане также смогут сдать на вечное хранение фотопленки из своих семейных архивов, фотографии с которых уже сложно распечатать", - говорится в сообщении.
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:57Религия и мировоззрение
Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных храмах
Отмечается, что сейчас жители столицы могут принести в центры госуслуг фотографии, письма, номера газет, предметы быта военных лет. Начиная с мая, будут также приниматься фотопленки советского времени из семейных архивов москвичей.
"Благодаря снимкам из личных архивов можно будет узнать, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались на первую школьную линейку и выпускной, как праздновали свадьбу и Новый год. Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах", - добавляется в сообщении.
В читальном зале. Посетители читального зала Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград. Автор С.Н. Струнников. Зима 1942-1943 - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
5 февраля 2020, 09:29
Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
 
ГлавархивМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
11:50Лукашенко призвал встроить различные соцгруппы в конструктивный диалог
11:49В МИД оценили позицию Киева по Донбассу
Лента новостейМолния