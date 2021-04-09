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Белоруссия возбудила дело по факту геноцида в годы Великой Отечественной
Белоруссия возбудила дело по факту геноцида в годы Великой Отечественной
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:07
2021-04-09T10:07
2021-04-09T10:17
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны.Ранее, в марте, по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко Швед заявил, что надзорное ведомство планирует возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время войны. Позже генпрокурор также отмечал, что Минск в случае расследования уголовного дела о геноциде поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы."В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", - сказал Швед журналистам.
https://ria.ru/20210316/genotsid-1601542891.html
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великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, в мире