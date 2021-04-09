https://ria.ru/20210409/gagarin-1727456959.html

"Гагарин" летит в космос: именной корабль отвезет на МКС новый экипаж

"Гагарин" летит в космос: именной корабль отвезет на МКС новый экипаж

Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") в преддверии Дня космонавтики и 60-летия полета в космос первого космонавта планеты Юрия Гагарина... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T00:32

2021-04-09T00:32

2021-04-09T09:24

сергей кудь-сверчков

россия

союз мс

земля

байконур (космодром)

сергей рыжиков

космос - риа наука

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

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БАЙКОНУР, 9 апр - РИА Новости. Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") в преддверии Дня космонавтики и 60-летия полета в космос первого космонавта планеты Юрия Гагарина отправится на орбиту с космодрома Байконур.Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.Именной корабль отвезет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.Примерно через 9 минут после пуска корабль выйдет на орбиту, а в 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, причалит к МКС.Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути."Гагарин"В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись "Ю. А. Гагарин", а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".ЭкипажС собой экипаж отвезет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией. Также они возьмут с собой новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.Индикатором невесомости, который укажет о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, станет игрушка котенка по имени Гав.Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день - 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год - предварительно, до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию Многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля планируется на 15 июля.

https://ria.ru/20210408/astronavt-1727405785.html

https://ria.ru/20210408/dukhovnik-1727401186.html

https://ria.ru/20210402/gagarin-1604049808.html

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сергей кудь-сверчков, россия, союз мс, земля, байконур (космодром), сергей рыжиков, космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт)