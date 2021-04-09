https://ria.ru/20210409/film-1727332326.html
"Гибель империи. Российский урок". Серия 14
"Гибель империи. Российский урок". Серия 14
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:57
2021-04-09T10:57
2021-04-09T10:57
"гибель империи. российский урок"
митрополит тихон (шевкунов)
гражданская война в россии (1917-1922)
февральская революция 1917 года
октябрьская революция (1917)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727480164_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_344cb7d350c9fcc7221ab5d50955de65.jpg
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года."Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727480164_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7ee8442d4f0bd258d88acb455deb92f5.jpg
"Гибель империи. Российский урок". Серия 14
"Гибель империи. Российский урок". Серия 14
2021-04-09T10:57
true
PT17M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, митрополит тихон (шевкунов), гражданская война в россии (1917-1922), февральская революция 1917 года, октябрьская революция (1917)
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года.
"Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).