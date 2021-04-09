https://ria.ru/20210409/filipp-1727584425.html

Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье герцога Эдинбургского, принца Филиппа, и народу Великобритании, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:48

2021-04-09T16:48

2021-04-09T16:48

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

северная ирландия

великобритания

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727548497_0:238:2200:1476_1920x0_80_0_0_e288ed3a5e468882fa2ae889f1a3d2b1.jpg

ООН, 9 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье герцога Эдинбургского, принца Филиппа, и народу Великобритании, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.Ранее Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни."Генеральный секретарь опечален кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Он выражает соболезнования Ее Королевскому Высочеству королеве и народу Соединенного Королевства", - заявил Дюжаррик.По его словам, герцог Эдинбургский более 60 лет умело поддерживал королеву в ее обязанностях правительницы. Он был известен своей деятельностью в сфере благотворительности, будучи покровителем около 800 организаций, указал Дюжаррик.Генеральный секретарь отдает дань уважения герцогу Эдинбургскому за его активную работу на благо человечества, добавил он.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html

северная ирландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, северная ирландия, великобритания, оон, в мире