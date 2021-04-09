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В Великобритании умер супруг королевы принц Филипп

В Великобритании умер супруг королевы принц Филипп

Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй, ее "сила и опора", скончался в пятницу на 100-м году жизни. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-09T16:36

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ЛОНДОН, 9 апр — РИА Новости, Мария Табак. Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй, ее "сила и опора", скончался в пятницу на 100-м году жизни.В 2017 году супруги отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры никому до них в королевской семье не удавалось. И это лишь один из многочисленных рекордов, поставленных принцем Филиппом.Он самое продолжительное время в британской истории оставался консортом (консорт — супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи за всю историю. В этом году принцу должно было исполниться сто лет.Единственная любовь королевыВсе биографы королевы сходятся в одном: принц Филипп был и остался единственной любовью королевы. Они встретились впервые, когда Елизавете было всего 13 лет, а принцу Филиппу Греческому - 18."Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала в интервью одному из британских журналов кузина Филиппа леди Памела Хикс, присутствовавшая спустя восемь лет на свадьбе Елизаветы и Филиппа в качестве подружки невесты.В первые годы войны принцесса Елизавета и принц Филипп, служивший во флоте, не виделись, однако переписка не прекращалась. Фотография принца Филиппа заняла в те годы почетное место на прикроватном столике будущей королевы.Роман начался в 1943 году, когда принц Филипп приехал в гости к королевской семье в Виндзор. В 1944 году бабушка Елизаветы королева Мария писала подруге: "Елизавета и Филипп влюблены друг в друга уже 18 месяцев. Но король и королева полагают, что Елизавета еще слишком молода для помолвки. Они бы хотели, чтобы она лучше узнала мир и увидела больше мужчин"."Но она никогда ни на кого больше не смотрела", — рассказывала двоюродная сестра и ближайшая подруга королевы Маргарет Родс.Постепенно родители Елизаветы, король Георг VI и королева Елизавета, начали понимать, что их дочь испытывает по-настоящему глубокое чувство к Филиппу, равному ей по крови (Филипп ведет свое происхождение сразу от двух королевских семей — греческой и датской), но не по достатку (его семья была изгнана из Греции, когда он был ребенком).В итоге 20 ноября 1947 года Филипп, отказавшись от своих греческих и датских титулов, приняв британское подданство и взяв фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен, женился на 21-летней принцессе Елизавете."Я очень храбр или очень глуп?" - спросил за несколько дней до свадьбы Филипп у одного из своих друзей."Ничто не менялось для нее, но для него менялось все", — вспоминает еще одна кузина Филиппа графиня Маунтбаттен.Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятит мужа в принцы.В 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, жена поехала вместе с ним. По словам Маргарет Родс, это время королева вспоминает как самое счастливое в своей жизни — ведь именно тогда, пусть и недолгое время, Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены военнослужащего и матери двоих детей — принца Чарльза и принцессы Анны. Слова Родс подтверждает тот факт, что королева с супругом в 2007 году по дороге в Уганду остановились на Мальте, чтобы отметить бриллиантовую свадьбу, продемонстрировав тем самым, что Мальта занимает в их сердце особое место.В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы. В 1952 году он во время их с Елизаветой визита в Кению сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им организациям, общее число которых на настоящий момент достигала 800.Скала"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — сказала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.Примерно в том же ключе о муже высказывалась и сама королева."Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы крылся в важном решении, которое она приняла в свое время: тогда как она, как монарх, возглавляет страну, семью будет безоговорочно возглавлять Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово было именно за герцогом Эдинбургским.Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов, а их в семье было немало: браки троих из четверых детей Елизаветы и Филиппа рухнули.Когда принцесса Диана разбилась в автокатастрофе, ее сыновья, которым было 15 и 12 лет, не были уверены в том, стоит ли им на глазах миллионов людей идти за гробом матери во время похорон. Принц Филипп, по утверждениям биографов, сказал тогда Уильяму: "Если ты не пойдешь, я думаю, ты потом будешь об этом жалеть. Если пойду я, ты пойдешь со мной?" В итоге в день похорон за гробом Дианы по улицам Лондона шли принцы Филипп, Чарльз, Уильям, Гарри и брат покойной граф Спенсер. Вскоре герцогу, вместе с супругой подвергшемуся критике за слишком запоздалую реакцию на смерть Дианы, пришлось пережить еще один удар: отец возлюбленного принцессы Доди аль-Файеда, бизнесмен Мохаммед аль-Файед обвинил Филиппа в заказе убийства его сына и Дианы. В 2008 году суд пришел к выводу, что эти обвинения безосновательны.ХоббиКак и все члены британской королевской семьи, принц Филипп всегда любил спорт. Вынужденный оставить военную службу, принц стал посвящать больше времени различным спортивным занятиям, что в значительной степени помогло ему сохранить завидную фигуру и осанку даже в 95 лет.До начала 1970-х годов принц Филипп регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей — вид спорта, который он же и популяризовал. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета. К 70-летию он уже успел налетать более пяти тысяч часов.Другим его увлечением была живопись маслом и коллекционирование. В частности, герцог собрал коллекцию современных комиксов.Принц Филипп был известен не только своим остроумием, но и умением шутить "на грани". Он не раз оказывался в центре скандалов из-за оброненного не вовремя резкого (а иногда и вовсе нецензурного) словца, но при этом зачастую истории про его высказывания оказывались выдумками журналистов, которых герцог, к слову, не жаловал.Среди лучших его афоризмов британские СМИ приводят следующие: о выставке эфиопского искусства принц Филипп в 1965 году сказал, что они напоминают ему рисунки, которые его дочь принцесса Анна приносила из школы, в 1967 году на вопрос о том, хочет ли он посетить Советский Союз, он ответил, что "с радостью, только эти подонки уничтожили половину моей семьи" (принц является внучатым племянником супруги Николая Второго Александры Федоровны), в 1981 году он заявил по поводу экономической рецессии, что "раньше все говорили, что нужно больше отдыхать, а теперь жалуются, что они безработные".Государственные похороныПоследние годы жизни принца Филиппа можно назвать очень счастливыми: после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби: так, весной 2018 года в таблоидах появилась его фотография, на которой он управляет конной упряжкой. Один за другим родились его правнуки: дети герцога и герцогини Кембриджских и Зары Филипс и Марка Тиндалла. Женился внук принц Гарри, вышла замуж внучка принцесса Эжени, у них тоже родились дети.Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены, новые законы приниматься не будут. Дата похорон пока не объявлена.Над сценарием своих будущих похорон принц Филипп работал лично на протяжении многих лет. Тогда как похороны монарха подчиняются очень строгому ритуалу, внести изменения в который очень трудно, похороны консорта отличаются чуть меньшей формальностью и могут отражать особенности характера покойного. Так, принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.Отпевание покойного, как ожидается, состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдет в военном стиле, присутствовать будут лишь родственники и ближайшие друзья королевской семьи. Хотя родители королевы и ее сестра принцесса Маргарет похоронены в часовне, герцога Эдинбургского похоронят, по всей видимости, в садах Фрогмор на территории замка, неподалеку от мавзолея королевы Виктории и принца Альберта.Национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании вернется к своим обязанностям.Кончина принца Филиппа не отразится на линии престолонаследия, поскольку он не был в числе претендентов на престол.Свои коррективы в планы может внести пандемия коронавируса.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727549018.html

https://ria.ru/20210409/soboleznovaniya-1727574552.html

https://ria.ru/20210409/velikobritaniya-1727554612.html

https://ria.ru/20210409/soboleznovaniya-1727549744.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/filipp-1727565717.html

https://ria.ru/20210409/filipp-1727553781.html

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Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп Британия скорбит: умер супруг Елизаветы II принц Филипп 2021-04-09T16:36 true PT0M45S

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