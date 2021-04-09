https://ria.ru/20210409/filipp-1727549018.html

В Великобритании объявили траур из-за смерти принца Филиппа

В Великобритании объявили траур из-за смерти принца Филиппа

Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филипу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены, новые законы... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:44

2021-04-09T14:44

2021-04-09T16:23

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

елизавета ii

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филипу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены, новые законы приниматься не будут.Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филип скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter.Дата похорон пока не объявлена.В знак траура парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки.Новые законы в период траура приниматься не будут, поскольку королева не будет заниматься в это время государственными делами.Над сценарием своих будущих похорон принц Филип работал лично на протяжении многих лет. Тогда как похороны монарха подчиняются очень строгому ритуалу, внести изменения в который очень трудно, похороны консорта отличаются чуть меньшей формальностью и могут отражать особенности характера покойного. Так, принц Филип отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.Отпевание покойного, как ожидается, состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдет в военном стиле, присутствовать будут лишь родственники и ближайшие друзья королевской семьи. Хотя родители королевы и ее сестра принцесса Маргарет похоронены в часовне, герцога Эдинбургского похоронят, по всей видимости, в садах Фрогмор на территории замка, неподалеку от мавзолея королевы Виктории и принца Альберта.Национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании вернется к своим обязанностям.Кончина принца Филипа не отразится на линии престолонаследия, поскольку он не был в числе претендентов на престол.Свои коррективы в планы может внести пандемия коронавируса.

https://ria.ru/20210409/soboleznovaniya-1727549744.html

https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, елизавета ii, великобритания, в мире