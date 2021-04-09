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ФАС объяснила рост цен на топливо в 2021 году
ФАС объяснила рост цен на топливо в 2021 году
Рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, в том числе с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозами, пояснили в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:52
2021-04-09T16:05
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
опек
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, в том числе с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозами, пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.Росстат 6 марта сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только в марте показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении - на 5,22%. При этом средняя розничная цена на бензин за период с 29 марта по 5 апреля увеличилась на 13 копеек - до 47,56 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 7 копеек - до 49,49 рубля."В целом изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов: ростом экспортных цен; сезонным повышением спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии; снижением объема предложения на биржевых торгах; низкими температурами окружающей среды; ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+; повышением цены на нефть при неизменности котировки рубля", - сообщили в ведомстве.Ранее в апреле территориальное управление ФАС по Московской области разослало владельцам АЗС в регионе письма с просьбой обосновать рост стоимости бензина и дизельного топлива с начала 2021 года. Также в конце марта ФАС заявила, что поручила своим управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты.
https://ria.ru/20210409/toplivo-1727496855.html
https://ria.ru/20210401/benzin-1603734166.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), опек, экономика

ФАС объяснила рост цен на топливо в 2021 году

14:52 09.04.2021 (обновлено: 16:05 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, в том числе с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозами, пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Росстат 6 марта сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только в марте показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении - на 5,22%. При этом средняя розничная цена на бензин за период с 29 марта по 5 апреля увеличилась на 13 копеек - до 47,56 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 7 копеек - до 49,49 рубля.
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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ФАС попросила владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо
"В целом изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов: ростом экспортных цен; сезонным повышением спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии; снижением объема предложения на биржевых торгах; низкими температурами окружающей среды; ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+; повышением цены на нефть при неизменности котировки рубля", - сообщили в ведомстве.
Ранее в апреле территориальное управление ФАС по Московской области разослало владельцам АЗС в регионе письма с просьбой обосновать рост стоимости бензина и дизельного топлива с начала 2021 года. Также в конце марта ФАС заявила, что поручила своим управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ОПЕКЭкономика
 
 
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