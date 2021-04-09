https://ria.ru/20210409/etika-1727463640.html

Поклонская предложила создать международную комиссию по этике

Поклонская предложила создать международную комиссию по этике

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T06:14

2021-04-09T06:14

2021-04-09T06:14

россия

наталья поклонская

госдума рф

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей.По ее мнению, первым делом данной комиссии должно стать расследование в отношении политиков Украины по факту введения в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма."Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что "аннексировали" ее территорию. Из-за продолжаемого обмана до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления", - сказала депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

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россия, наталья поклонская, госдума рф, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, политика