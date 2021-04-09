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Поклонская предложила создать международную комиссию по этике
Поклонская предложила создать международную комиссию по этике
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:14
2021-04-09T06:14
россия
наталья поклонская
госдума рф
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
оон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей.По ее мнению, первым делом данной комиссии должно стать расследование в отношении политиков Украины по факту введения в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма."Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что "аннексировали" ее территорию. Из-за продолжаемого обмана до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления", - сказала депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
симферополь
республика крым
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россия, наталья поклонская, госдума рф, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, политика

Поклонская предложила создать международную комиссию по этике

06:14 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей.
"Современная международная политика после 2014 года уверенно шагает по наклонной… Проблема в отсутствии нравственности. Надо создать своего рода международную комиссию по этике политических деятелей. Ведь кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить. Дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, первым делом данной комиссии должно стать расследование в отношении политиков Украины по факту введения в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма.
"Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что "аннексировали" ее территорию. Из-за продолжаемого обмана до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления", - сказала депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНПолитика
 
 
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