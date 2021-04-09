Поклонская предложила создать международную комиссию по этике
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей.
"Современная международная политика после 2014 года уверенно шагает по наклонной… Проблема в отсутствии нравственности. Надо создать своего рода международную комиссию по этике политических деятелей. Ведь кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить. Дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, первым делом данной комиссии должно стать расследование в отношении политиков Украины по факту введения в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма.
"Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что "аннексировали" ее территорию. Из-за продолжаемого обмана до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления", - сказала депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
20 марта, 11:08Поклонская прокомментировала "максимальные санкции" Киева