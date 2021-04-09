https://ria.ru/20210409/esmintsy-1727595007.html

Американские эсминцы зайдут в Черное море 14-15 апреля, сообщили СМИ

Американские эсминцы зайдут в Черное море 14-15 апреля, сообщили СМИ

Два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, это эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook, передает телеканал NTV. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:42

2021-04-09T17:42

2021-04-09T17:42

безопасность

черное море

военно-морские силы сша

турция

в мире

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, это эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook, передает телеканал NTV.Ранее источник МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая. Позднее МИД Турции подтвердил, что корабли войдут в Черное море по очереди 14 и 15 апреля, 4 и 5 мая вернутся.США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтрё.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу судна.Суммарный тоннаж военных кораблей и судов нечерноморских государств, одновременно пребывающих в Черном море, не должен быть более 45 тысяч тонн, а какой-либо одной нечерноморской страны - 30 тысяч тонн. Эсминец Roosevelt имеет водоизмещение 6 950 тонн (нормальное) и 9 648 тонн (полное), Donald Cook - 6783 и 8915 тонн соответственно.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727582107.html

черное море

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, черное море, военно-морские силы сша, турция, в мире